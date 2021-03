Weihbischof kommt zum Schmerzensfest

Von Deutsche Presse-Agentur

Kann es für die baden-württembergische CDU eigentlich noch schlimmer kommen? Nach dem Wahldesaster will die verbliebene alte Garde in der Regierung mit den Grünen bleiben. Doch in der Partei rumort es.

Thomas Strobl ist unzweifelhaft das Stehaufmännchen der Südwest-CDU. Dreimal hintereinander hat er jetzt schon an vorderster Front Wahlpleiten mitverantwortet, eine schlimmer als die andere. Aber weil er bei keiner der drei Landtagswahlen der Spitzenkandidat war, gelang es dem Heilbronner jedes Mal aufs Neue den Kopf aus der Schlinge ...