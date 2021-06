Weibliche Doppelspitze führt die Maler- und Lackiererinnung Bodenseekreis

Die Maler und Lackiererinnung Bodenseekreis präsentiert sich nach den Vorstandswahlen mit einer weiblichen Doppelspitze. Melanie Kleiner (neue Obermeisterin) und Sabine Scholz-Dreher (neue stellvertretende Obermeisterin) wurden ohne Gegenstimmen gewählt, wie die Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis mitteilt.

„Gemeinsam wollen wir mehr Nachwuchs generieren, damit dieses schöne und kreative Handwerk weiterhin Bestand hat,“ sagte Melanie Kleiner. „Und wir wollen gemeinsam als Innung auftreten, denn so bekommt diese Gemeinschaft auch das Ansehen, das sie verdient“, fügte Sabine Scholz-Dreher hinzu.

Der scheidende Obermeister Klaus Zodel zeigte sich über die weibliche Doppelspitze erfreut: „Das ist in Baden-Württemberg einzigartig.“ Landesinnungsmeister Thomas Schiek freute sich ebenfalls. „Es ist wichtig, dass sich gerade in so einem Ehrenamt immer wieder neue Konstellationen zusammentun“, so Schiek.

Der Vorstand wurde damit neu gemischt (von links): Vorstandmitglied Jürgen Dilbert, Obermeisterin Melanie Kleiner, Vorstandmitglied Michael Schlegel, stellvertretende Obermeisterin Sabine Scholz-Dreher, Vorstandmitglied Martin Rapp, Ehren-Obermeister Peter Fodor, Ehren-Obermeister Klaus Zodel, Landesinnungsmeister Thomas Schiek und Vorstandsmitglied Bastian Buhmann.