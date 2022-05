Wehr freut sich über neue Fahrzeuge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Krauchenwies/Hausen am Andelsbach - Gleich zwei Neufahrzeuge, einen Einsatzleitwagen und einen Gerätewagen, konnte die Feuerwehr Krauchenwies von Pfarrer Markus Moser segnen lassen. Davor war in Krauchenwies eine Floriansmesse unter Mitwirkung aller Abteilungen der Gemeinde. Die anschließende Segnung fand in Hausen am Andelsbach bei der Festhalle statt. Die Musikkapelle Krauchenwies und die Trachtenkapelle Hausen sorgten für Unterhaltung der zahlreichen Besucher.

Kommandant Robin Damast machte klar, dass die Fahrzeuge nicht für den Kommandanten oder Bürgermeister sind, sondern für die Bevölkerung. Der Bedarf für die Fahrzeuge wurde durch den Feuerwehrbedarfsplan von 2018 festgestellt, beschafft und mit der Segnung abgeschlossen.

Ortsvorsteher Helmut Seeger zählt Fahrzeugsegnungen zu den schönsten Festen. Der Zusammenhalt in der Wehr und die Unterstützung der Bürger in allen Belangen durch die Wehr seien beeindruckend. Er wünschte viel Freude mit der neuen Technik und immer eine gute Heimkehr.

Bürgermeister Jochen Spieß stellte fest, dass bei der Beschaffung große Einigkeit herrschte, weil sich die Feuerwehr im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht habe. „Die Gemeinde hat in die beide Fahrzeuge 300000 Euro investiert“, so Bürgermeister Spieß.

Weitere Grußworte kamen vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Marcus Siber und vom stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Alexander Speck.

Bei dem ersten Fahrzeug handelt es sich um ein Mehrzweckfahrzeug, das als Einsatzleitwagen (ELW) ausgerüstet ist. Mit moderner Kommunikationstechnik können von hier aus die Einsätze geführt werden. Das Fahrzeug ist im Gerätehaus Krauchenwies stationiert. Der Löschbezirk 2 (Bittelschieß und Hausen am Andelsbach) erhielt einen Gerätewagen Logistik 1 und Wasserversorgung. Er enthält die Ausrüstung wie ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Je nach Einsatzart können auf der zusätzlichen Ladefläche verschiedene Rollbehälter mittels Hebebühne beladen werden. Dieses Fahrzeug hat seinen Standort in Hausen am Andelsbach.

Die Fahrzeuge ersetzen einen 22 Jahre alten Mannschaftstransportwagen und ein 39 Jahre altes Tragkraftspritzenfahrzeug.