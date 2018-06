Wehen Wiesbaden und Babelsberg remis

Wiesbaden (dpa) - Der SV Wehen Wiesbaden und SV Babelsberg 03 haben sich am letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga die Punkte geteilt. Vor 3068 Zuschauern trennten sich beide Teams am Samstag 2:2 (2:2).

Die Gäste gingen nach 17 Minuten durch Dominik Stroh-Engel in Führung. Doch schon drei Minuten später sorgte Zlatko Janjic für den Ausgleich (20.). Als der Wehener Alf Mintzel im Strafraum zu Fall gebracht wurde, erzielte Janjic (28.) vom Elfmeterpunkt das 2:1. Ein Strafstoß brachte auch den Ausgleich für die Babelsberger. Markus Müller verwandelte nach Foul an Stroh-Engel zum 2:2 (37.). Die beiden Mannschaften, die den Klassenverbleib bereits vor der Partie sicher hatten, schlossen die Saison damit auf den Tabellenplätzen 16 und 17 ab.

Das Unentschieden war leistungsgerecht. Nachdem in der ersten Viertelstunde kaum etwas passierte, ging Babelsberg mit der ersten Chance des Spiels in Front. Nachdem Janjic die Partie mit seinen Saisontoren elf und zwölf gedreht hatte, schienen die Gastgeber das Spiel im Griff zu haben. In der zweiten Halbzeit spielten beide Teams druckvoll nach vorn, doch außer eines Abseitstreffers des Weheners Addy-Waku Menga (69) kamen kaum noch zwingende Chancen zustande. Babelsberg musste die letzten zehn Minuten zu zehnt spielen, nachdem sich Anton Makarenko bei einem Zusammenprall verletzt hatte.