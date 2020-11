Wegen zu hoher Fallzahlen und Verstößen gegen Hygieneregeln: Landkreis weitet Polizeikontrollen aus

Der 7-Tage-Inzidenzwert ist im Landkreis Tuttlingen zu Beginn der Woche mit über 200 (Stand 23.11.2020) immer noch auf einem sehr hohen Wert. Daher wollen das Landratsamt Tuttlingen, das Polizeipräsidium Konstanz und die zuständigen Ortspolizeibehörden zu den bereits bestehenden Maßnahmen zusätzliche Schritte einleiten. Das erklärt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Die bereits erlassenen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie umfassen neben der Verpflichtung zum Tragen einer Mund- / Nasenbedeckung im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und in den Niederlassungen des Einzelhandels auch erhöhte Anforderungen an die Ausübung von Veranstaltungen der Religionsgemeinschaften. Diese sind unter anderem die Beachtung einer Höchstteilnehmerzahl und das Führen von Besucherlisten. Im Landkreis Tuttlingen konnten in den vergangenen Wochen im Einzelhandel und in Glaubenseinrichtungen vereinzelt Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung festgestellt werden.

Zu viel Nachlässigkeit

Aufgrund dieser festgestellten Verstöße und des immer noch hohen Inzidenzwertes haben sich der Landkreis, Polizei und die Ortspolizeibehörden entschieden, verstärkt die Einhaltung der Verordnung im Einzelhandel und den Glaubenseinrichtungen zu kontrollieren. Das Konzept sieht einen erhöhten Personaleinsatz und eine Null-Toleranz-Strategie bei festgestellten Verstößen vor. Sonstige Hygiene- und Abstandsregelungen werden dabei in die Kontrollen miteinbezogen.

Örtliche Schwerpunkte bilden die Städte Tuttlingen, Spaichingen und Trossingen.

Der gemeinsame Appell der Gemeinden, des Landkreises und der Polizei richtet sich noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger. Die Maßnahmen verfolgen als Ziel eine schnelle Eindämmung der Pandemie, um alle Einschränkungen möglichst bald wieder aufheben zu können.