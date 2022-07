Internet fällt bei einigen Menschen in der Region zeitweise aus - das ist der Grund

Sogar das Internet macht hitzefrei: Kunden des Telekommunikationsanbieters Netcom BW haben derzeit mit Störungen ihres Internetanschlusses zu kämpfen. Dem Ellwanger Unternehmen sei bislang keine Großstörung bekannt, wie eine Sprecherin auf Nachfrage von Schwäbische.de erklärt, Grund für das Problem seien vermutlich die hohen Temperaturen.

Zur heißesten Zeit des Tages fällt in einigen Gebieten das Internet aus, wie eine Grafik der Internetseite "Allestörungen.de" zeigt. (Foto: Larissa Hamann)

„Es kann sein, dass bei der Hitze die Technik in den Multifunktionsgehäusen (MFG) überhitzt und dann das Internet ausfällt“, so die Sprecherin. In diesen grauen Gehäusen, die oft an Gehwegen in Wohngebieten stehen, gehen die Glasfasersignale ein, werden umgewandelt und anschließend auf die Kupferleitungen der Telekom übersetzt.

Überhitzte Verteilerkästen können zu Netzausfall führen.

Über einen Kabelverzweiger werden die Signale dann an die jeweiligen Hausanschlüsse weitergeleitet.

Ohne Lüfter überhitzt die Technik

Scheint mehrere Stunden lang die Sonne unter großer Hitze auf diese Multifunktionsgehäuse oder fällt einer der darin verbauten Lüfter aus, kann es passieren, dass die Technik überhitzt und kurzzeitig herunterfährt. Die Temperaturen steigen dann in dem Gehäuse derart an, dass die Lüftungsschlitze nicht mehr ausreichen, um die Technik ausreichend zu kühlen.

„Jetzt ist die heißeste Zeit des Tages“, erklärt die Netcom-Sprecher den zeitlichen Zusammenhang zum Ausfall. „Da kann es durchaus sein, dass Multifunktionsgehäuse oder Verzweiger, die in der prallen Sonne stehen, ausfallen.“

Nach Angaben des Unternehmens werde bereits seit einiger Zeit daran gearbeitet, das Netz zu modernisieren, sodass die Technik künftig hohen Temperaturen besser standhält.