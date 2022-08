Wegen Sperrung der B30: Umleitungen für die Buslinie 30

Wegen Bauarbeiten ist die Bundesstraße 30 zwischen Bad Waldsee und dem Schussental in den nächsten Wochen gesperrt. Wie bodo mitteilt, hat dies auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr:

Die Buslinie 30 Bad Waldsee – Ravensburg fährt ab kommendem Montag, 15. August, bis voraussichtlich Freitag, 9. September, nach einem Sonderfahrplan mit zahlreichen Besonderheiten.

Diese Halte fährt die Linie an

Während des vierwöchigen Baustellenzeitraums fährt die Linie 30 folgende Route: Bad Waldsee – Gaisbeuren – Reute – Kümmerazhofen (ohne Halt) – Enzisreute – Löffelmühle (ohne Halt) – Baindt – Baienfurt sowie weiter auf dem regulären Weg nach Ravensburg. In der Gegenrichtung gilt dasselbe in umgekehrter Reihenfolge.

Die Fahrzeit verlängert sich aufgrund der Umleitung, teilen die Sprecher des Verkehrsverbund mit. Und auch hinsichtlich der Haltestellen gibt es einiges zu beachten:

In Reute hält die Linie 30 an einer Ersatzhaltestelle beim Gasthaus Stern. In Enzisreute befindet sich die Ersatzhaltestelle in der Kümmerazhofer Straße. In Baindt wird ausschließlich an der Haltestelle K7951/Abzweig Schachen gehalten, in Baienfurt ausschließlich an der Achtalschule.

In Bad Waldsee entfallen zudem die Haltestellen Döchtbühlstadion und Richard-Wagner-Straße. Ebenfalls entfallen sämtliche Halte der Linie 30 in Bad Waldsee-Steinach. Das ist notwendig, um die maximal zulässige Fahrtdauer für die Gesamtstrecke Ravensburg – Bad Waldsee nicht zu überschreiten.

Im gesamten Baustellenzeitraum entfallen auch die Schnellbusse der Linie 30 zwischen Bad Waldsee und Ravensburg.