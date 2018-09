Wegen Schweißarbeiten: Wohnhaus und Scheune brennen

Ein angebauter Schuppen eines Wohnhauses und das Haus selbst haben in Gschwend gebrannt. Das berichtet die Polizei. Laut der Mitteilung soll das Feuer während Schweißarbeiten des 57-jährigen Hausbesitzers im Anbau ausgebrochen sein. Eine Person wurde leicht verletzt.

Bei den Arbeiten sei aus Unachtsamkeit ein Kinderwagen in Brand geraten. Der Mann soll noch versucht haben, den Wagen nach draußen zu schieben - was ihm nicht gelang. Die Flammen griffen laut Polizeibericht auf das nebenstehende Haus über.

Die Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd und Gschwend waren mit 47 Wehrleuten im Einsatz. Sie konnten dem Bericht zufolge ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die Bewohner kamen bei der Gemeinde unter - die Häuser sind unbewohnbar.

Brennender Kindergarten war falsche Information

Den Schaden schätzt ein Polizist vorläufig auf mehrere Hunderttausend Euro, sagte er auf Nachfrage der "Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten".

Laut einer Erstmeldung der Polizei soll auch ein Kindergarten gebrannt haben. "Das hat sich als eine falsche Information herausgestellt", so der Polizist. Alle Personen seien evakuiert worden. Eine von ihnen habe eine leichte Rauchgasvergiftung. "Die Person kam vorsorglich in ein Krankenhaus", sagt der Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.