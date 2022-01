Wegen Sanierung: Parkhaus Altstadt wird gesperrt

Das Parkhaus Altstadt wird ab Montag, 17. Januar, komplett gesperrt. Grund ist der letzte Abschnitt der Komplett-Sanierung des Parkhauses, der voraussichtlich bis Ende März andauern wird. Wie das Stadtwerk am See mitteilt, wird in dieser Zeit der komplette Ein- und Ausfahrtbereich des Parkhauses saniert. Eine Vollsperrung während dieses Abschnitts sei deshalb unumgänglich.

Ursprünglich war geplant, die Sanierung des Ein- und Ausfahrtbereichs im Parkhaus Altstadt Anfang 2021 anzugehen. Wegen geplanter baulicher Veränderungen im Einkaufszentrum entschied man sich damals für eine Verschiebung der Arbeiten.

Stadtwerk rechnet nicht mit Park-Engpässen

Den Zeitpunkt zu Beginn des Jahres hat man beim Stadtwerk bewusst gewählt, weil die Auslastung des Parkhauses dann erfahrungsgemäß gering ist, sodass trotz Vollsperrung nicht mit Park-Engpässen zu rechnen sei, wie es in einer Pressemitteilung des Stadtwerks heißt, in der zudem auf die anderen vom Stadtwerk betriebenen Parkhäuser Am See, Am Stadtbahnhof und Sportpark verwiesen wird.

Informationen zu den Stadtwerk-Parkhäusern gibt es unter www.stadtwerk-am-see.de/parken