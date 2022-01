Towerstars müssen weitere Spiele absagen

Bei den Ravensburg Towerstars haben sich die Befürchtungen, dass es sich bei den positiven PCR-Tests um die Omikron-Variante handeln könnte, bestätigt. Das teilte der DEL2-Club am Mittwochabend mit. Aufgrund der behördlich angeordneten Quarantäne für das gesamte Team muss daher auch das für Freitag terminierte Auswärtsspiel in Bad Nauheim, sowie das Heimspiel am Sonntag gegen die Dresdner Eislöwen verlegt werden.

“Wir wünschen den betroffenen Spielern gute Besserung und einen milden Verlauf”, wird Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi in der Mitteilung zitiert. Wann es für die Towerstars gemäß den Bestimmungen des “Return to play”-Protokolls mit dem Trainings- und Spielbetrieb weitergehen kann, sei derzeit weiter in der Abstimmung. Die Blicke der Towerstars-Verantwortlichen richteten sich hier auch auf die für kommenden Freitag terminierte Bund-Länder-Konferenz zur aktuellen Corona-Lage. Auf der Tagesordnung steht hier unter anderem eine Verkürzung der Quarantänezeit durch Möglichkeit einer Frei-Testung nach sieben Tagen. Relevant wäre dies insbesondere für negativ getestete Spieler, die sich als Kontaktpersonen ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden.

Weitere Klarheit zum Wiedereinstieg ins Teamtraining und die terminierten Begegnungen der nächsten Woche würden frühestens für Montag erwartet, heißt es in der Mitteilung der Towerstars weiter. Nach Absprache mit allen beteiligten Clubs und der DEL2 wurden inzwischen die Ersatztermine für die abgesagten Begegnungen festgelegt. Das Spiel beim EC Bad Nauheim bestreiten die Towerstars demnach am 8. Februar (19.30 Uhr), gegen die Dresdner Eislöwen geht es am 22. Februar (20 Uhr). Der Termin für das am Mittwoch angedachte Spiel gegen die Tölzer Löwen sei dagegen noch nicht final festgelegt und wird nachgereicht. Auch die Tölzer hatten am Dienstag einen Corona-Fall in ihren Reihen vermeldet. Bei den Towerstars waren es gleich mehrere Spieler. Nähere Details gab der Club allerdings nicht bekannt.