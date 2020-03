Wegen Coronakrise: Chaos EC trennt sich von Dota-2-Kader

Trotz der Corona-Krise haben in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche politische Gremien in der Region getagt. Nötige Entscheidungen sollten getroffen werden, wenngleich dies Umzüge in Hallen nötig machte.

Doch bleibt dies angesichts weiter in die Höhe schnellender Infiziertenzahlen weiter möglich? Eher nicht, wie sich am Donnerstag in Wangen zeigte: Da sagte OB Michael Lang abends die für Montag vorgesehene Gemeinderatssitzung ab.