Wegen Corona: Biberacher Rondellkonzerte finden voraussichtlich im Spitalhof statt

Biberach (sz) – Bereits seit 1981 gibt es die Biberacher Rondellkonzerte, in diesem Jahr feiern sie ihren Vierzigsten. Der Verein Biberacher Musiknacht organisiert die Veranstaltung und zeigt sich optimistisch, im Jubiläumsjahr – nach der Corona-Pandemie bedingten Pause im Vorjahr – die beliebte Konzertreihe mit ihrem bunten Musikmix wieder an den Sonntagabenden in den Sommerferien veranstalten zu können.

Ab dem 1. August heißt es dann ab 19 Uhr „Bühne frei“. Der Eintritt ist frei, Spenden werden vom Verein aber gerne entgegengenommen. „Aber da auch wir derzeit noch nicht absehen können, wie sich im Sommer die Inzidenzzahlen entwickeln werden, ob wir beispielsweise die 3G-Vorgaben (Geimpft, Getestet oder Genesen) oder die Besucherzahlen kontrollieren müssen, kommt das Rondell im Stadtgarten leider nicht in Frage. Dort könnten wir zwar den Zugang ins Rondell kontrollieren, aber bei den in den vergangenen Jahren oftmals weit über einhundert „Zaungästen“ entlang der Alten Stadtmauer und auf der Brücke unterhalb des Weißen Turms ist das unmöglich“, erklärt der Vorsitzende Karsten Wiesner. Und fügt hinzu: „Deshalb nehmen wir das Angebot der Stadt Biberach gerne an, die Konzerte bei trockenem Wetter im Spitalhof durchzuführen.“ Als Ausweichlokal bei schlechter Wetterlage dient wieder die Stadtbierhalle auf dem Gigelberg.

Buntes Programm zusammengestellt

„Wir freuen uns, im 40. Jahr der Rondellkonzerte neben unseren langjährigen Sponsoren, dem Kulturamt der Stadt Biberach und der Kreissparkasse Biberach, mit der e.wa riss einen weiteren Sponsor gewonnen zu haben. Nur durch deren Unterstützung können die Konzerte weiterhin ohne Eintritt durchgeführt werden, die Bands aber doch für ihren Aufwand etwas entlohnt werden. Wir bedanken uns bei den Sponsoren für deren großzügige Unterstützung“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Stefan Kauschke.

Das Organisationsteam hat wieder ein buntes Programm zusammengestellt, zum Tanzen, Feiern, Zuhören, oder einfach nur zum Genießen. Geboten werden Cover, Blues, Swing, Latin, Rock und Pop. Und erstmals Comedy. Die Bewirtung übernehmen wieder in bewährter Manier die Familien Rolka und Locher. Auch der Warthauser Mädchenchor Tonika versorgt die Gäste wieder mit Fingerfood wie belegte Seelen.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr. „Natürlich hoffen wir, dass alles so läuft wie geplant. Aber man kann ja aktuell nicht wirklich vorhersagen. Deshalb empfehlen wir unseren Gästen, sich zuvor auf unserer Homepage www.muna-bc.de, auf Facebook, Instagram oder in der Lokalpresse zu informieren, ob das Konzert im Spitalhof oder in die Stadtbierhalle, oder ob ein Konzert überhaupt stattfinden kann“, empfiehlt der für die Presse zuständige Hans-Bernd Sick. Und noch ein Tipp der Veranstalter: das es sich im Spitalhof um ein Stehkonzert handelt, müssen bei Bedarf, (Klapp-) Stühle selbst mitgebracht werden.