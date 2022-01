Wechselunterricht versus stärkerer Zusammenhalt - Wie Grundschulrektor Zeh das Jahr 2021 erlebt hat

In das Jahr 2021 bin ich bereits mit gemischten Gefühlen gestartet. Der Wunsch und die Hoffnung nach einem „normalen“ Schulalltag für Kinder, Lehr- und Betreuungskräfte und nicht zuletzt Eltern war sehr groß. Nachdem die Schulen kurz vor Weihnachten aber bereits geschlossen wurden wusste niemand genau, wie es weitergehen wird. Für die Schulen stand also, wie für die gesamte Bevölkerung, eine ungewisse Zeit bevor.

Einerseits war die Schulschließung aus epidemiologischer Sicht wohl nötig, andererseits ist uns Lehrkräften, ganz besonders in der Grundschule, absolut klar, wie wichtig, ja unersetzlich der Präsenzunterricht für die Kinder ist. Das zweite Halbjahr des Schuljahres 2020/21 war dann leider weiterhin geprägt von ständig wechselnden Gegebenheiten, denen sich die Schulen immer wieder sehr kurzfristig anpassen mussten (Fernunterricht / Notbetreuung / Wechselunterricht mit Notbetreuung / Präsenzunterricht und Pandemiebedingungen …). Als Schulleiter war das für mich eine sehr fordernde Zeit. Hier galt es, irgendwie bis zu den Sommerferien durchzuhalten und dann auf Besserung zu hoffen.

Private Beschränkungen erträglich

Dabei war mir aber auch immer klar, dass ich als Landesbeamter in einer privilegierten Stellung bin, brauche ich mir doch im Gegensatz zu vielen anderen Menschen um meinen Arbeitsplatz oder die monatlichen Bezüge keine Sorgen machen. Der Sommer brachte dann die vermeintliche Entspannung der Corona-Lage. Auch meine Frau und ich genossen die Sonne und die lauen Sommerabende mit unseren drei Jungs, hielten uns dabei aber überwiegend auf dem eigenen Grundstück auf. Sogar der im Vorjahr ausgefallen Urlaub am Meer – aufgrund des Alters unserer Jungs mit 18, 16 und 14 vermutlich der letzte Familienurlaub – war möglich.

Im privaten Bereich waren die Beschränkungen für meine Frau und mich gut zu ertragen. Für unsere jugendlichen Kinder sah das natürlich anders aus. Wenn ich daran denke, wie schön, aufregend und gefühlt lange die Sommermonate zu unserer Jugendzeit waren, wird erst bewusst, welch wunderbare Zeit meine Kinder im Moment verpassen. Umso erstaunter bin ich immer wieder, mich welcher Gelassenheit sie das doch die meiste Zeit ertragen. Wie vielen anderen Familien, tat das Innehalten, das auf sich selbst zurückgeworfen sein sogar gut. Wir haben mehr Zeit miteinander verbracht und das auch genießen können. Selbstverständlich kommt dann auch die Frage auf, ob man „die ganzen Verpflichtungen“, die man bisher hatte, nach der Pandemie „eigentlich noch braucht“. Meine Frau und ich sind zum Beispiel beim Theater Ingoldingen engagiert, das nun bereits zum zweiten Mal ausfallen musste. Auch als Trainer der Fußballjugend sind wir immer wieder aktiv.

Wie geht es weiter mit dem Ehrenamt?

Im Sommer stand dann tatsächlich die konkrete Frage an, ob wir für das Trainerteam der E-Jugend zur Verfügung stehen. Wir haben zugesagt – eine gute Entscheidung. Obwohl uns zwei Trainingseinheiten und ein Spiel pro Woche zeitlich definitiv einengen, macht die Arbeit mit den Kindern viel Spaß.

Die meisten von uns waren doch als Kinder und Jugendliche auch in Vereinen und haben so von der ehrenamtlichen Arbeit anderer profitiert. Auf diese Weise kann man der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Wenn wir alle unser bürgerliches Engagement von „brauch ich das noch ..“ abhängig machen, gibt es bald keine Vereine, keine gesellschaftlichen Ereignisse, keine Gartenfeste oder Flohmärkte mehr. Nicht die egoistische Frage „brauche ich das noch …“ ist hier richtig. Die Frage muss doch eher lauten „braucht die Gesellschaft das“, ist das wichtig, das sollte handlungsleitend für unsere Entscheidungen sein. Ansonsten geht der Kit der Gesellschaft, was uns als Menschen in unserem Miteinander ausmacht und zusammenhält, verloren.

Im schulischen Bereich sind wir im September frohen Mutes gestartet. Die Hygienevorschriften waren bereits eingeübt, fast alle Unterrichtsformen wieder erlaubt, die Inzidenzen noch niedrig und das vorgeschriebene Lüften bei spätsommerlichen Temperaturen kein Problem. Mit den Herbstferien stieg die Inzidenz dann aber sprunghaft an. Auch wir als Schule waren sowohl bei den Kindern, als auch bei den Lehr- und Betreuungskräfte betroffen. Nun galt es, Vertretung zu organisieren und zu leisten und die Zahl der Infektionen in den Klassen genau im Auge zu behalten. Dabei machte es natürlich einen Unterschied, ob sich Kinder mutmaßlich in der Klasse oder daheim angesteckt haben. Wer ist Kontaktperson? Wer muss ab wann und wie lange in Quarantäne bleiben? Wann muss die Klasse täglich getestet werden? Ab wann können Kinder freigetestet werden? Reicht dann ein Schnelltest oder muss es PCR sein …

Ständiger Kontakt zum Gesundheitsamt

Zum Teil habe ich mich fast als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes gefühlt. Eine sehr gute Erfahrung war in dieser Zeit der direkte und unkomplizierte Kontakt mit dem Gesundheitsamt, deren Mitarbeitern ich ein Lob aussprechen möchte. Wenn an Krisen etwas positiv ist, dann ganz bestimmt die Tatsache, dass der Zusammenhalt und die Konzentration auf das Wesentliche gestärkt werden. Diese tolle Erfahrung trifft auch auf mein Kollegium, wo ein toller Zusammenhalt noch stärker geworden ist. Wir alle spüren, dass wir durch die lange Zeit der Pandemie mit den sich ständig wechselnden Gegebenheiten, Vorgaben und Ansprüchen erschöpft, müde und matt sind. Wo politische, schulrelevante Entscheidungen vor Monaten noch interessiert hinterfragt, emotional diskutiert und auch kritisiert wurden, ist der momentane Tenor eher ein schicksalsergebenes „dann machen wir das halt jetzt auch noch…“. Das stimmt mich zum Ende des Jahrs sehr bedenklich. Auch deshalb hoffe ich auf klare, ehrliche Aussagen, auf eine verlässliche Linie.

Ganz zu Beginn der Pandemie habe ich zu Freunden gesagt, dass wir in dieser Zeit viel über Politik, die Medien und die Gesellschaft lernen. Diese These sehe ich immer wieder bestätigt. Wenn zum Beispiel ein führender Politiker der größten Regierungspartei am 16. Dezember 2021 in einer Diskussionsrunde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auf die angeblichen Versäumnisse im Herbst angesprochen, sagt, es wäre ja nicht absehbar gewesen, dass es Varianten geben könne, gegen die wir vielleicht nicht ausreichend geschützt sind, fehlen mir die Worte. Die Wissenschaftler haben von Anfang an klar gesagt, dass es weltweit Mutationen geben wird.

Was das Vertrauen in die Politik schwinden lässt

Der eigentliche Skandal besteht dann aber aus meiner Sicht darin, dass die Moderatorin hier nicht einhakt und diese billige Ausrede einfach stehen lässt. Solche Situationen sind es dann, die das Vertrauen in die Politik schwinden lassen, die die Gesellschaft mürbe machen. Ein sehr gefährliches Wechselspiel für unsere Gesellschaft und die Demokratie.

Wir alle, Politik, Medien und Gesellschaft, jeder Einzelne von uns, wir sollten wieder lernen, ehrlich und vor allem offen miteinander umzugehen. So erlebe ich es zum Beispiel in meiner Laufgruppe. Hier treffen mitunter sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander, die dann oft im Spannungsfeld zwischen Pragmatismus und Idealismus diskutiert werden. So etwas kann, darf und muss auch wieder gesamtgesellschaftlich möglich sein. Das wünsche ich mir für das Jahr 2022 und natürlich auch darüber hinaus: Ehrlichkeit, Offenheit, Aufrichtigkeit.