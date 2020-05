Es sind stürmische Zeiten für die Verkehrsbetriebe im Landkreis. Nach Wochen der Schließung von Schulen, in welchen die Busse kaum genutzt wurden, startet nun ein neuer Alltag für die Mitarbeiter und Busfahrer mit vielen neuen Regelungen.

Und auch ein neues Gesicht gibt es nun in der Geschäftsführung des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar (VSB) ab Mai – und zwar das von Stefan Preuss. Er folgt in dieser Position auf Mickaél Pandion, der das Unternehmen verlassen hat, so die knappe Mitteilung hierzu seitens der VSB.

Stefan Preuss ist Diplom-Volkswirt und Verkehrsentwicklungsplaner und seit mehr als 20 Jahren im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) tätig. Vor seinem Wechsel zur VSB nach Villingen war er Geschäftsführer des Tarifverbunds Ortenau (TGO) in Offenburg. Zuvor war er in der Geschäftsstellenleitung der Ortenau-S-Bahn GmbH (OSB) und beim Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) tätig.

Der VSB hat den Zweck, ein einheitliches Fahrkartensystem für alle Bus- und Bahnleistungen im Gebiet des Landkreises Schwarzwald-Baar anzubieten und abzurechnen. Weiterführende Übergangslösungen zu Nachbarverbünden und überregionale Kooperationstarife sind ergänzende Bestandteile des Angebots.

Das VSB-Fahrkartensortiment ist Ergebnis der Zusammenarbeit mit den leistungserbringenden Bus- und Bahnunternehmen im Verbundgebiet, dem Landkreis Schwarzwald-Baar und dem Land Baden-Württemberg. Der Verbund bewirbt und informiert über den gesamten ÖPNV im Kreisgebiet. Dazu werden den Fahrgästen über das VSB-Kundencenter Tarif-und Fahrplanauskünfte sowie der Fahrkarten-Abonnentenservice angeboten. Auskünfte können vor Ort in Villingen oder per Telefonhotline, Internet oder über gedruckte Infoflyer abgefragt werden.