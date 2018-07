Wechsel: Burger übernimmt die Geschäftsführung

In der Geschäftsstelle des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen gibt es Veränderungen. Der bisherige Geschäftsführer Egon Oehler wechselt am ersten April in die Bauernschule nach Bad Waldsee. Der bisherige Geschäftsstellenleiter der Sigmaringer Niederlassung im Grünen Zentrum, Klaus Burger, übernimmt Oehlers Stelle in Biberach. Vorerst wird kein neuer Mitarbeiter eingestellt, die Aufgaben werden neu aufgeteilt. SZ-Mitarbeiterin Vera Romeu sprach mit Klaus Burger über Veränderungen und Herausforderungen.

Wenn sich ihr Wirkungsort nach Biberach verlagert, was passiert mit Sigmaringen?

Bisher war ich einen Tag in Biberach und vier in Sigmaringen, künftig wird das genau umgekehrt sein. Die Sigmaringer Geschäftsstelle wird aber nicht geschwächt, denn Rechtsanwalt Michael Zettel, der bisher in Biberach war, wird hier die Geschäftsführung übernehmen. Wir haben die Aufgaben umstrukturiert, eine Stelle eingespart. Unser Konzept ist mutig, aber schlüssig. Wir konnten Aufgaben abgegeben: Die Messe BIFA fällt weg, Lehraufgaben an Schulen werden von Stuttgart aus geleistet und Sonja Lichtenberger übernimmt die Geschäftsführung des Landfrauenverbandes.

Was ändert sich besonders in ihrem Aufgabenfeld?

Geschäftsführung hat viel mit Organisation zu tun. Der Verband muss in der Lage sein, die Interessen der Landwirtschaft zu vertreten. Dazu gehören Gespräche mit Abgeordneten, Fraktionen, Parteien, in denen aufgezeigt wird, welche Probleme vorherrschen. Auch setze ich mich dafür ein, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken. Ich verfolge wie Märkte und Gesetzesinitiativen sich entwickeln. Ich bin aber weiterhin für die Sorgen und Nöte der Landwirte zuständig. Unsere Mitglieder müssen in der gleichen Qualität wiebisher Hilfe erfahren. Dazu gehört die Finanz- und Unternehmensberatung, und die Vertragsprüfung. Ich gebe Hilfestellung bei Hofübergaben oder organisiere die Beratung beim Antragswesen.

Was sind die langfristigen Herausforderungen ?

Es wird wichtig sein, bei den Landwirten ein Gefühl der Gemeinsamkeit zu entwickeln. Natürlich sind Landwirte verschieden. Bei Ackerbauern gibt es konventionelle, welche die Sonderkulturen haben und andere die ökologisch arbeiten. Bei der Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung ist es genauso. Eine heterogene Berufsgruppe wird angreifbar, wenn sie nicht geschlossen agiert. In der berufsständischen Arbeit setzen wir alles daran, Landwirten ein Wir-Gefühl zu geben, um den Bauernstand zu stärken. Es ist gut, wenn unsere Bauern landwirtschaftliche Unternehmer sind, nur so können sie sich im Markt behaupten. Aber wir dürfen die Attribute, die den Landwirt ausmachen – Natur, Ökologie, vernünftigen Umgang mit Tieren und Feldern – nicht vernachlässigen, das stärkt Vertrauen beim Verbraucher und sichert den Absatz.

Was macht Ihnen an dieser Arbeit besondere Freude?

Zum einen habe ich einen guten Kreisobmann, Gerhard Glaser, dem es gelingt, die unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Interessen der Basis zusammenzubringen. Dann macht mir der Umgang mit Landwirten viel Freude, das sind besondere Menschen. Ich achte sie. Es sind meine Verwurzelung im ländlichen Raum, Kultur und Region, die mir bei meiner Arbeit helfen.