Wechsel beim Inner Wheel Club

Im Hotel Maier in Fischbach überreichte Daniela Striedacheraus Friedrichshafen jetzt nach der regulären Amtszeit von einem Jahr in einer Feierstunde die präsidiale Kette an ihre Nachfolgerin Monika Leibinger aus Meersburg. Es war für die Pastpräsidentin kein einfaches Inner Wheel Jahr, das geprägt war von Zoom-Meetings und keinen sozialen Kontakten. Auch Monika Leibinger wird die sozialen Projekte und Organisationen, die der sozial engagierte Club unterstützt, auch in diesem Jahr fortsetzen.

Inner Wheel ist eine der größten Frauenvereinigungen mit mehr als 108.000 Mitgliedern in aller Welt. Der Club hat sich den Zielen der Freundschaft untereinander, des sozialen Engagements und der internationalen Verständigung verpflichtet.