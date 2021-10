Wechsel an der Vorstandsspitze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11.09.2021 konnte endlich, unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften, die längst fällige Jahreshauptversammlung des Turnvereins Wetzisreute-Schlier 1914 e.V. stattfinden. In der Turn- und Festhalle Wetzisreute versammelten sich 68 Mitglieder und 5 Gäste – darunter die Bürgermeisterin Frau Katja Liebmann und die Vizepräsidentin Breitensport des TGO Frau Hanne Kraus.

Der 1. Vorsitzende Thomas Steinhauser übernahm die Begrüßung und Eröffnung und gab einen Jahresrückblick, der geprägt war von finanziellen und sportlichen Ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie. Ab Mitte Mai 2020 konnte der Übungsbetrieb wieder schrittweise aufgenommen werden. Für jede Gruppe und jede Sportstätte musste ein Hygienekonzept erarbeitet werden – bis zum heutigen Tage sind es 35 aktualisierte Konzepte!!! Ein großer Dank ging hier an die verantwortlichen Alfred und Werner Leitenberger. Es folgten Totenehrung, Kassenbericht mit Prüfung und Entlastung, Ehrungen für 25, 40, 50 und 60 Jahre Vereinszugehörigkeit. Auszeichnungen für verdiente ÜbungsleiterInnen wurden überreicht und die Wahlen für die Vorstandschaft standen an. Nach über 30 Jahre in der Vorstandschaft – davon 16 Jahre als 1. Vorsitzender – stellte Thomas Steinhauser sein Amt zur Verfügung. Seine Zeit war geprägt mit viel Arbeit und Freude, aber auch Ärger und Verzicht. Die Organisation des 100-jährigen Jubiläums und die Planung und Durchführung des Turnraumanbaus fielen in seine Amtszeit. Der Verein hat sich prächtig entwickelt und steht finanziell auf soliden Füßen. Nahezu 1000 Mitglieder, ein motiviertes Vorstands- und Übungsleiter-Team, ein unglaublich breites Sportangebot, ein eigener Turnraum, ein frisch renoviertes Vereinsheim, ein buntes sportliches und kulturelles Jahresprogramm kann er an seinen Nachfolger Uwe Winkler übergeben. Als Dank und Anerkennung wurde Thomas Steinhauser zum Ehrenmitglied ernannt, erhielt ein Geschenk und nach einer Laudatio durch Frau Liebmann, zeichnete sie ihn mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg aus. Ebenfalls ausgeschieden nach 12 Jahren in der Vorstandschaft ist Matthias Steinhauser. Weitere Posten der Vorstandschaft wurden neu besetzt: Andrea Hecker (Mitgliederverwaltung), Ingrid Dorn (Sportliche Leitung), Alfred Leitenberger (AL Gerät – und Leistungsturnen), Eva Schmidt (AL Erwachsenen- und Gesundheitssport), Johanna Kugler (AL Kinder- und Jugendsport), Annika Haas (Jugendleiterin).