Wechsel an der VG-Spitze: Maria Jäger übernimmt

ust) - Die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Sigmarszell wird ab dem 15. November 2020 von Maria Jäger geführt. Das gab Bürgermeister Hans Kern zu Beginn der Weißensberger Gemeinderatssitzung am Donnerstag bekannt. Die 38-Jährige folgt damit auf Richard Scheuch, der 2011 von der VG Unterthingau im Allgäu zur VG Sigmarszell kam und seitdem dort die Geschäftsstellenleitung innehat. Scheuch wird künftig das Hauptamt der Gemeinde Wolfegg leiten.

Jäger war 2006 zur Stadt Ravensburg gekommen, wo sie als Verwaltungsbeamtin im Personalamt und in der für den Zensus zuständigen Abteilung beschäftigt war. Vor neun Jahren wechselte sie ins Stadtplanungsamt, wo sie zuletzt zur Abteilungsleiterin aufgestiegen war. Die studierte Verwaltungswirtin (FH) wurde in Ravensburg geboren, wuchs in Bad Wurzach auf. Jäger lebt inzwischen in Sigmarszell.

In der VG werden die Verwaltungsaufgaben der drei Gemeinden Weißensberg, Sigmarszell und Hergensweiler gebündelt. Unter ihrem Dach befinden sich unter anderem die Bereiche Einwohnermelde- und Passamt, Standesamt, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Bauverwaltung und Kämmerei.