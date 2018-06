Webseite oder Rechner kaputt? Dieses Werkzeug zeigt es

Man ruft eine Webseite auf, es tut sich aber minutenlang nichts? Auch ein Klick auf den „Aktualisieren“-Knopf hilft nicht? Passiert beim Stöbern im Netz genau das, gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten.

Wenn alle anderen Webseiten normal funktionieren, kann es an der Leitung nicht liegen. Bleibt also nur noch übrig, den Fehler auf dem eigenen Rechner zu suchen - oder die Webseite ist wegen technischer Schwierigkeiten nicht erreichbar. Auf der Webseite „downforeveryoneorjustme.com“ gibt es erste Antworten. Einfach die komplette Webadresse der betroffenen Seite eintippen und „Enter“ drücken. Im Hintergrund sendet die Seite dann eine Anfrage an die betreffende Webadresse und findet heraus, ob sie tatsächlich nicht erreichbar ist - oder ob man als einziger keinen Zugang bekommt.

Webseite www.downforeveryoneorjustme.com