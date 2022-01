Web-Seminar informiert Vereine über Nebenan.de

In Zeiten der Kontaktbeschränkung ist es nicht immer leicht, sich gegenseitig zu Hilfe zu kommen und weiterhin zu engagieren. Deshalb lädt die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang alle Vereine zu einem kostenlosen Web-Seminar am Dienstag, 1. Februar, von 19 Uhr bis 20 Uhr ein, bei der sich die Online-Nachbarschaftsplattform Nebenan.de vorstellt. Dort sind bereits über 250 Tettnanger aktiv, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Bei Nebenan.de wird demanch nicht nur der Datenschutz großgeschrieben und ein nachbarschaftliches Miteinander gefördert, die Plattform biete darüber hinaus einen gesonderten Bereich für gemeinnützige Organisationen, Vereine und Projekte. In dem sogenannten Organisationsprofil können sich Vereine angemessen präsentieren und die Nachbarn über ihre Arbeit, Entwicklungen, aktuelle Projekte und zukünftige Veranstaltungen informieren.

Anmeldungen sind bis zum 23. Januar bei Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang möglich, per E-Mail an melanie.friedrich@tettnang.de.