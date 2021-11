„We Salute You“ zollen AC/DC ihren Respekt

Die AC/DC-Tribute-Band „We Salute You“ rockt am Freitag, 26. November, die Bühne der Bigbox in Kempten.

Drei der fünf Musiker waren bis 2017 Mitglieder der AC/DC-Show „Barock“, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Darunter ist der Leadsänger Grant Foster aus London, der mit Musikpreisen ausgezeichnete Bassist Baba Hail und Schlagzeuger Erwin Rieder. Nachdem sie mit der Show viele Jahre durch Europa gereist waren, gründeten sie gemeinsam mit ihren Freunden Oliver Schneiß und Kili Locke eine eigene Band. Mit 21 Kanonen, einer originalgetreuen Hells Bell, einer Marshall-Verstärker-Wand und einer gigantischen Licht- und Tonanlage komme „We Salute You“ dem Bühnenbild des australischen Originals so nahe, dass der langjährige AC/DC-Fotograf Robert Ellis sich nach einem ihrer Konzerte zu dem Satz hinreißen ließ: „This is the closest thing to the real thing!“ Bereits ein Jahr nach ihrer erfolgreichen Premiere lud man die Band in die legendäre Frankfurter Jahrhunderthalle ein, in der AC/DC einst selbst auftraten.

Karten sind unter www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der Bigbox, bei der Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und unter Telefon 0751 / 29 55 57 77 erhältlich.