Die WDR-Managerin Katrin Vernau soll als Interims-Chefin den krisengeschüttelten ARD-Schwestersender Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in den nächsten Monaten führen. Das unabhängige Kontrollgremium RBB-Rundfunkrat wählte am Mittwoch in Potsdam nach dpa-Informationen die Verwaltungsdirektorin des Westdeutschen Rundfunks (WDR) zur Interims-Intendantin.

