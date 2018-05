Normalerweise fahren auf den Gleisen des Schwäbischen Eisenbahnvereins in Kürnbach Miniaturlokomotiven, die historischen echten Loks nachgebaut wurden. Dampfend, fauchend und pfeifend machen sie auf sich aufmerksam. Ganz anders dagegen sah die Lokomotive aus, die am Freitag mit zwei vollbesetzten Wagen ihre Runden auf der Anlage drehte. Und nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre Antriebstechnik unterschied sie deutlich von einer Dampflok. Für den erforderlichen Vortrieb sorgten Elektromotoren, die ihren Strom aus einer Brennstoffzelle bezogen. Durch eine chemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff wird darin Wärme, Wasser und elektrische Energie erzeugt.

Studenten des Fachbereichs Schienenfahrzeugtechnik an der Hochschule Aachen haben diese Lok konzipiert und gebaut. Sie werden mit ihr Ende Juni an der Railway Challenge, einem Wettbewerb für Schienenfahrzeuge, in England teilnehmen. Die Railway Challenge soll das Interesse junger Leute an der Bahnindustrie forcieren und damit den Nachwuchs an engagierten Fachkräften sichern. Teams von Universitäten und Unternehmen entwickeln und bauen dafür Lokomotiven und treten damit in diesem Wettbewerb gegeneinander an.

Die Hochschule Aachen hat bereits 2017 als erstes nicht englisches Team teilgenommen. Weil die Lok aber gerade erst zum Wettbewerb fertig wurde und deshalb vorab nicht ausgiebig getestet werden konnte, hatten die Studierenden in England mit allerlei technischen Problemen zu kämpfen. „Trotzdem konnten sie aus dem Stand heraus den neunten Platz belegen – bei elf Teilnehmern – und wurden außerdem mit einem Sonderpreis für ihre Teamarbeit ausgezeichnet“, berichtete stolz Professor Dr. Raphael Pfaff von der Hochschule Aachen. Für die Teilnahme an der Railway Challenge in diesem Jahr sollte die Lok deshalb gründlich im Fahrbetrieb erprobt werden. Und dafür bot die Miniaturbahnanlage in Kürnbach als einzige in Deutschland mit der geforderten Spurweite von 260 Millimetern die besten Voraussetzungen.

Während „Emma“ – so hat das Team die Lokomotive genannt – gemächlich ihre Runden drehte, erläuterte Professor Pfaff, dass es bei dem Wettbewerb nicht um hohe Geschwindigkeit geht. Vielmehr würden Eigenschaften wie Fahrkomfort, Geräuschentwicklung, Wartbarkeit, Beschleunigung und Energierückgewinnung beim Bremsen gewertet. Und das sind alles Kriterien, die auch in der realen Schienenfahrzeugtechnik von entscheidender Bedeutung sind. Die Entwicklung der Lok und ihr Bau bis hin zur Teilnahme an der Railway Challenge stellt deshalb eine ideale praxisgerechte Ergänzung zur theoretischen Lehre dar. Zu dem Team von Projektleiter Tim Tappert gehören 15 Teilnehmer. „Darunter sind auch drei Informatiker“, sagte Pfaff. Das Projekt bietet nämlich auch hervorragende Möglichkeiten, zusätzliche Systeme der Leit- und Sicherungstechnik zu erproben – beispielsweise die Erkennung von Hindernissen auf der Strecke.

Die bei den Testfahrten gewonnenen Erkenntnisse werden für weitere Verbesserungen der Systemkomponenten genutzt. Bevor es dann nach England geht, wird „Emma“ aber noch ein weiteres Mal in Kürnbach für Aufsehen sorgen. Pfaff schwebt außerdem vor, einen Wettbewerb nach dem englischen Vorbild auch in Deutschland zu etablieren. Die Bahnanlage in Kürnbach böte dafür gute Voraussetzungen. „Das kriegen wir schon hin“, meinte Bertram Hegel vom Vorstand des Schwäbischen Eisenbahnvereins dazu.

Zusatinformationen:

Die Minidampfbahnanlage in Kürnbach wird vom Schwäbischen Eisenbahnverein e.V. betrieben. Insgesamt sind 1300 m Schienen verlegt. Darauf können drei verschiedenen Spurbreiten genutzt werden: 127 mm, 180 mm und 260 mm. Von Mai bis Oktober fahren die Züge an jedem 2. und 4. Sonntag im Monat und zusätzlich an den Veranstaltungstagen im Museumsdorf. Dem Verein gehören rund 75 Mitglieder an. Davon sind laut Vorstand Bertram Hegel etwa 25 bis 30 aktiv tätig. Außerdem gibt es eine Jugendgruppe mit 12 Mitgliedern.

Weitere Informationen unter: www.schwaebischer-eisenbahnverein.de