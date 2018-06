Wassermassen und Schlammlawine richten schwere Schäden in Stuttgart an

Nach einem Wasserrohrbruch hat eine Schlammlawine am Samstag in Stuttgart schwere Schäden angerichtet. Mehrere Häuser wurden evakuiert und die Bewohner in Sicherheit gebracht, wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr sagten.

Gegen 7.20 Uhr war den Angaben des Energiekonzerns EnBW zufolge eine 60-Zentimeter-Leitung im Wassertransportnetz in Hanglage am Rande des Wohngebietes oberhalb der sogenannten Kaltentaler Abfahrt gebrochen. Ein „sehr starker Wasserschwall" habe sich daraufhin den Hang hinunter ergossen. Die Feuerwehr sprach von Zehntausenden Litern. Der Wasser- und Geröllstrom überflutete die Kaltentaler Abfahrt von Vaihingen nach Stuttgart, floss bis in die Ortsmitte von Kaltental und überspülte auch die Gleise einer Strecke der Stuttgarter Stadtbahn. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Stadtverkehr. Die Linie 1 der Stadtbahn war blockiert.

Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von zwischenzeitlich „dramatischen Zuständen". Zur Sicherheit wurde eine Tauchergruppe der Feuerwehr angefordert. Ein Wohnhaus war durch das Wasser komplett umspült worden. Die beiden Bewohner sowie ein Hund und eine Katze wurden von den Rettungskräften befreit. Die Feuerwehr war mit knapp 50 Helfern im Einsatz.

Laut Polizei mussten insgesamt sieben Anwohner ihre Häuser verlassen, eine 73 Jahre alte gehbehinderte Frau wurde vorübergehend in einem Altenheim untergebracht.. Geologen und Statiker wurden angefordert, um die teilweise unterspülten Gebäude auf ihre Standsicherheit zu prüfen. Zunächst war nicht klar, ob die Häuser weiterhin bewohnbar sind.

Wie hoch die Schäden sind, war am Samstag noch nicht abzusehen. Auch die Ursache für den Wasserrohrbruch waren noch unklar. Der Feuerwehr gelang es zügig, den Wasserfluss zu stoppen. Die betroffene Leitung wurde vom Wassernetz getrennt. Die angrenzenden Wohngebiete wurden über eine weitere Hauptleitung mit Wasser versorgt. Die Feuerwehr war nach dem Unglück stundenlang damit beschäftigt, das betroffene Wohngebiet, die Kaltentaler Abfahrt sowie die Gleise der Stadtbahn von Schlamm und Geröll zu befreien.

