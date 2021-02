Wasserleitung in Heusteige erneuert

Biberach (sz) - Die Ewa Riss erneuert die Trinkwasserversorgungsleitung sowie einige Hausanschlüsse im Sebastian-Kneipp-Weg, der „Heusteige“ und in der Theodor-Heuss-Straße in Biberach. Die Sanierung ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: Vom 1. bis 26. März ist die „Heusteige“ von der Kreuzung Sebastian-Kneipp-Weg bis zur Theodor-Heuss-Straße voll gesperrt.

Anschließend, vom 29. März bis zum 9. April, ist die Theodor-Heuss-Straße von der Kreuzung Memminger Straße bis zur Kreuzung Hagenbucher Weg halbseitig gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist mit leichten Einschränkungen möglich.

Im Anschluss daran, ab dem 12. April bis voraussichtlich 7. Mai, wird der Sebastian-Kneipp-Weg (Geh- und Radweg) im Bereich der Häuser 1 und 3 voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Je nach Wetterlage können sich die geplanten Zeiträume verschieben.

Aufgrund der engen Straßenverhältnisse ergeben sich Änderungen im Linienverkehr. Dies betrifft die Linie 1. Während der Vollsperrung vom 1. März bis voraussichtlich 26. März kann die Haltestelle Frei- und Hallensportbad nicht bedient werden. Als Ersatzhaltestellen für das Frei- und Hallensportbad dienen die Haltestellen Liebherr/B465 beidseitig, hier gelten die An- und Abfahrtszeiten der Haltestelle Frei- und Hallensportbad.

Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.