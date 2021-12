Wassergruppe verabschiedet Berthold Riether und Johannes Aschauer

Mit dem Ausscheiden von Berthold Riether als Geschäftsführer des Zweckverbandes Neuravensburger Wasserversorgungsgruppe zum 28. Februar 2021 hat eine Ära geendet, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Tätigkeit durch viele Meilensteine gekennzeichnet

Insgesamt 31 Jahre (1990 bis 2001) war Berthold Riether beim Zweckverband als Vertreter der Ortschaft Niederwangen Mitglied der Verbandsversammlung, und von Dezember 2001 bis Februar 2021 als Geschäftsführer. Die Tätigkeit von Riether als Geschäftsführer sei durch Meilensteine wie die Digitalisierung des Wasserleitungsnetzes, die hydraulische Berechnung der Löschwasserversorgung, die Erstellung des Strukturgutachtens, mehrere Hochbehältersanierungen und den Neubau eines zweiten Förderbrunnen gekennzeichnet. In seine Zeit als Geschäftsführer fiel auch das 100-jährige Bestandsjubiläum des Zweckverbandes.

Ein paar Jahre weniger war Johannes Aschauer bei der Neuravensburger Wassergruppe dabei, seit 1997 als Bürgermeister, kraft Amtes Vertreter der Gemeinde Achberg, in der Verbandsversammlung, und von November 2014 bis Mai 2021 als Verbandsvorsitzender. Erstmalig seit Gründung des Zweckverbandes war damit ein Vertreter der Gemeinde Achberg Verbandsvorsitzender. Aschauer hat die Tradition eines gut funktionierenden Teams aus Geschäftsführer und Verbandsvorsitzendem nahtlos fortgeführt, heißt es. Die Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Infrastruktur sei in der Zeit seit 2014 konsequent weitergeführt worden. Zu nennen seien etwa die Redundanzleitung Druckminderbehälter Achberg und der Ringschluss mit Ried. Hinzu kämen die Anschlüsse mehrerer teils großer Neubaugebiete, wie jüngst die Baugebiete Mittelseeweg in Primisweiler und Wittwais-Haid in Wangen.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 6. Dezember hat der Neuravensburger Ortsvorsteher Hermann Schad, Nachfolger von Johannes Aschauer als Vorsitzender des Zweckverbandes, Riether und Aschauer offiziell verabschiedet. Schad lobte laut Mitteilung vor allem das Engagement Riethers für den Zweckverband: „Dass die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung eine ganze besondere und verantwortungsvolle Aufgabe ist, hat Berthold Riether jeden Tag seiner Tätigkeit für den Zweckverband gelebt und hat stets die Entwicklung, Erneuerung und Sanierung der technischen Einrichtungen vorangetrieben.“ Weiter hob Schad die Kollegialität und die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Berthold Riether mit den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle sowie mit der Verbandsversammlung hervor.

Aschauer hat „das Schiff sicher weiter gesteuert“

Johannes Aschauer hat laut Schad „das Schiff Neuravensburger Wasserversorgungsgruppe nach der langen Ära Büssenschütt sicher weiter gesteuert“. Die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle hätten vor allem seine Gelassenheit und seinen Scharfsinn in der Analyse sowie den Aufbau der guten Beziehung zur Gemeindeverwaltung in Achberg geschätzt.

Abschließend bedankte sich Schad im Namen der Mitarbeiter, der Verbandsversammlung und des Verbandes bei Riether und Aschauer für ihr langjähriges und erfolgreiches Wirken für die Versorgung von knapp 8000 Menschen in Achberg, Neuravensburg, Niederwangen und Primisweiler mit bestem Trinkwasser. „Dass ein kleiner Wasserversorger wie unser Zweckverband im Zeitalter der Globalisierung nach wie vor gut aufgestellt und konkurrenzfähig ist, das ist ganz wesentlich euer Verdienst.“