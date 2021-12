Wasserdampf löst Brandalarm in Neutrauchburger Klinik aus

Zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei ist es am Montag gegen 11.15 Uhr in einer Klinik in Neutrauchburg gekommen. Grund für den ausgelösten Brandmelder war laut Polizei jedoch kein Feuer, sondern lediglich bei Reinigungsarbeiten entstandener Wasserdampf, der den Alarm ausgelöst hatte. Die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Isny, die mit sechs Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften angerückt war, konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken.