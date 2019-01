Wasserburgerin gewinnt 10 000 Euro

Wasserburg (lz) - Ein Hauptgewinn beim Gewinnsparen der bayerischen Raiffeisen- und Volksbanken ging diesmal nach Wasserburg. Wie die Bank mitteilt, hat die langjährige BodenseeBank-Kundin Khadija Chakroun in der Jahresendauslosung 10 000 Euro abgeräumt. Groß war die Überraschung, als Kundenbetreuerin Christina Klöpf der glücklichen Gewinnerin die frohe Botschaft übermittelte. Die Wasserburgerin ist seit 37 Jahren Kundin der Lindauer Genossenschaftsbank und nimmt seit über 20 Jahren jeden Monat am Gewinnsparen teil. „Mit einem Teil des Geldes will ich meine Nichte unterstützen, die seit Herbst schwer erkrankt ist und einen Rollstuhl braucht – den anderen Teil bekommt meine Tochter“, sagte Chakroun bei der offiziellen Gewinnübergabe in der Wasserburger Geschäftsstelle der BodenseeBank und ergänzte: „Ich selbst brauche nichts – ich habe alles.“ Die Rentnerin lebt bereits seit über 40 Jahren in Wasserburg. Ende der Neunzigerjahre hatte sie beim Gewinnsparen auch schon einmal gewonnen, genauer gesagt 1000 D-Mark. Seit einigen Jahren kauft sie jeden Monat 25 Lose im Gesamtwert von 125 Euro. Davon gehen 100 Euro aufs Sparkonto – der Rest teilt sich auf in 75 Prozent Spieleinsatz und 25 Prozent Spende für eine Einrichtung mit einem sozialen Auftrag. „Da mit einer richtigen Endziffer bereits jedes zehnte Los gewinnt, sind die Chancen beim Gewinnsparen relativ hoch“, erklärte BodenseeBank-Marketingchef Dieter Schacherer. Foto: BoBa/Stock