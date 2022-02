Was wir von Belgien lernen können

Die bilateralen Beziehungen zwischen den Staaten sind diplomatische betrachtet bisweilen etwas kompliziert. Um es wenigstens den reiselustigen Bürgern ein wenig leichter zu machen, haben Regierungen die Reisepässe erfunden. Sie sind bis zum heutigen Tag – genauso wie die Zeitung in Ihren Händen – aus dem guten alten Papier. Denn zu den bevorzugten Tätigkeiten von Einreisebeamten in aller Welt gehört es, diese Seiten mit Stempeln zu verzieren.

In der sonstigen Gestaltung der Pässe sind die Staaten offenbar einigermaßen frei. Anders ist nicht zu erklären, warum Belgien nun seine berühmtesten Comic-Helden auf den Seiten der Pässe verewigt. Fortan begleiten die Bürger auf ihren globalen Erkundungen also Lucky Luke, Tim und Struppi sowie die Schlümpfe.

Im deutschen Reisepass geht es bedauerlicherweise lange nicht so lustig zu. Obwohl Oppositionspolitiker dem Bundeskanzler schon Schlumpfigkeit unterstellt haben, gähnt der Pass der Bundesrepublik geradezu vor Langeweile. Außer dem Bundesadler nebst ein paar merkwürdigen Linien und Schnörkeln ist das Passbild noch jenes Element, das Comic-Figuren am ehesten gleicht. Dabei hätte Deutschland genug Pfunde, mit denen es im Reisedokument wuchern könnte. Nehmen wir nur die berührtem Dichter, etwa Heinrich Heine. „Denk’ ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht.“ Wie heiter ginge es an den Abfertigungsschaltern dieser Welt zu, wenn die Regierung etwas mehr Mut zur Lyrik zeigte. Welch eine Freude es sein muss, Poesie stempeln zu dürfen. (nyf)