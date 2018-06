Was Urlauber tun können: Über Kräuter und Popmusik lernen

Am Mieminger Plateau mehr über Kräuter lernen

Bei den Alpenkräutertagen am Mieminger Plateau können Besucher mehr über Kräuter lernen. Darauf weist Innsbruck Tourismus hin. So vermitteln zwischen 14. August und 29. September Kräuterpädagogen Wissen über die Wirkung und Verarbeitung bestimmter Pflanzen. Urlauber können außerdem Cocktails mit Kräutern mixen oder Gerichte wie Kräuterspätzle kochen.

In Bremen steht die Popmusik im Fokus

Das Bremer Focke Museum zeigt ab 30. September eine Ausstellung über die Geschichte der Popmusik in Deutschland. Wie die Bremer Touristik-Zentrale mitteilt, werden Besucher mit Kopfhörern in die vergangenen Jahrzehnte dieser Musikrichtung eintauchen. Neben verschiedenen Musiktiteln gibt es auch Radiobeiträge dazu zu hören. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Museum für Kommunikation in Bern statt.

In Lissabon zieht das Leben auf die Straße

Vom 20. August bis 20. September zieht das öffentliche Leben in Lissabon unter freien Himmel: Kunstaktionen, Konzerte und Kinovorstellungen finden bei „Lisboa na rua“ draußen statt. Darauf weist Turismo de Lisboa hin. Die Veranstaltungen sind kostenlos.