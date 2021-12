Was tun, wenn jemand im Schnee verschüttet wird?

Während der Ausbildung von Sektionsmitgliedern hat die Sektion Biberach des Deutschen Alpenvereins (DAV) einen Lawinenkurs angeboten. Schneeschuhtouren und auch Skitouren haben durch die Corona-Einschränkungen massiv an Beliebtheit gewonnen. Mit eigener Kraft in unberührter Winterlandschaft auf einen Berg zu steigen, ist für viele ein Winterhighlight. Wenn dann noch vom Wohnort aus die Berge in relativ kurzer Zeit erreichbar sind, ist die Verlockung zu einem Kurztrip in die Alpen groß.

Damit aus dem Wintermärchen kein Alptraum wird, muss der Wintersportler das Thema Lawinen im Blick haben. Aber der Umgang mit dem Lawinenpiepser, so wird das Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS- Gerät) umgangssprachlich meist genannt, und auch der Einsatz von Sonde und Schaufel müssen geübt werden. Das praktische Üben kann durch kein Online-Tutorial ersetzt werden.

Im Ernstfall entscheiden die ersten 15 Minuten über Leben und Tod, denn nach dieser Zeit wird die Atemluft für den Verschütteten knapp oder ist im schlimmsten Fall schon verbraucht. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass man als Ersthelfer 15 Minuten Zeit hat, um den verschütteten Kameraden mit dem Lawinenpiepser zu suchen. Denn, wenn jemand einen halben Meter tief verschüttet ist, braucht man mit einer guten Schaufel – mit schlechten dauert’s noch länger – mindestens zehn Minuten fürs Graben. Und dann ist der Helfer erst irgendwo am Körper, aber noch nicht an den Atemwegen. Heißt das, für die LVS-Suche bleiben nur fünf Minuten? Nein, noch weniger: Denn nach den drei Phasen der LVS-Suche mit Signalsuche (nach Stillstand der Lawine wird nach einem Erstempfang des Piepsers vom Verschütteten gesucht), der Grobsuche (man nähert sich der nun vage lokalisierten Person entsprechend der Feldlinie, die dessen Piepser ausstrahlt) und der Feinsuche (auf den letzten drei Metern wird die geringste Entfernung durch Einkreuzen ermittelt) folgt die Punktortung mittels der Sonde. Das systematische Sondieren kann – je nach Verschüttungstiefe – durchaus zwei Minuten dauern. Kurzum, faktisch bleiben für die drei Phasen der LVS-Suche nur drei Minuten und nicht 15, wie viele irrtümlich glauben.

Deshalb hilft nur eines: üben. Zu diesem Zweck fand kürzlich ein LVS-Praxisseminar der DAV-Sektion Biberach statt.

Zwölf Teilnehmer und drei Trainer nutzten die winterlichen Verhältnisse, um den Dreiklang LVS-Gerät, Sonde und Schaufel zu trainieren. Die erfahrenen Trainer konnten in den Kleingruppen den Umgang mit dem LVS-Gerät, das lokalisieren des Suchobjekts, das Sondieren und das zielgerichtete Ausgraben des Suchobjektes intensiv üben. Einer der Trainer stellte sich als Übungsobjekt zur Verfügung, sodass die Teilnehmer den Erfahrungswert, wie sich ein Körper unter der Sonde anfühlt, in der Realität erleben und erfühlen konnten. Wie dann die Rettungskette im Notfall funktionieren sollte, war ein weiteres Thema der Veranstaltung.