Gestickt, gefilzt, in Patchwork-Technik, mit oder ohne Text: 48 textile Kunstwerke rund um die Kuh sind ab Samstag im Horgenzeller Ortsteil Hasenweiler zu sehen. Allen gemeinsam ist, dass mindestens eine afghanische Kuh im Bild integriert ist. Organisiert hat die Ausstellung Margreth Rößler-Wacker vom Projekt Guldusi der Deutsch-Afghanischen Initiative (DAI).

„Die Kühe, die am meisten brüllen, geben die wenigste Milch“, heißt es auf dem ersten Stickbild gleich an der Eingangstür. Weiter geht es mit Fragen wie: Was träumt die Kuh unterm Sternenhimmel? Was bedeuten ihr ihre Hörner? Trägt sie Mitschuld am Klimawandel? Ein Textil-Kunstwerk zeigt eine afghanische Kuh, die eine Schwarzwaldkuh mit Bollenhut bestaunt. Auf dem nächsten steht die bunte Afghanenkuh zusammen mit drei weiß und lila gefleckten Artgenossinnen auf der Weide. Ein anderes Mal spazieren zwei knallbunte afghanische Kühe über eine Jeanscollage.

Die textilen Kunstwerke stammen von Künstlerinnen aus ganz Europa. Die gestickten afghanischen Kühe, die sie verwendet haben, kommen aus drei Dörfern 70 Kilometer nördlich von Kabul. Seit 15 Jahren betreibt die DAI dort das Stickprojekt Guldusi. „Gul heißt Blume“, erklärt Margreth Rößler-Wacker. „Und Guldusi bedeutet eigentlich Blumenstickerei.“ Mit gestickten Blumen hat das Projekt vor 15 Jahren begonnen. Inzwischen sind 200 afghanische Stickerinnen dabei, die jüngste ist 16 Jahre alt. Das Geld, das sie für ihre Stickarbeiten erhalten, ist oft das einzige Einkommen für ihre Familien.

Rößler-Wacker kennt jede einzelne der Stickerinnen, sie hat sie schon sieben Mal besucht. „Ich darf einmal im Jahr hin“, berichtet die 60-jährige Berufsschullehrerin aus Hasenweiler. „Das habe ich mit meinem Mann ausgehandelt.“ Zuletzt war sie im Februar in Afghanistan. „Wir haben dann immer ein Sonderkontingent für 40 Kilo Gepäck“, berichtet sie. Auf dem Hinflug hat sie Stoffe und Stickgarn dabei, auf dem Rückflug die fertigen Stickbilder.

In den Dörfern der Stickerinnen übernachtet Rößler-Wacker jeweils bei einer Familie. „Im Februar, da hat es drei Tage lang nur geschneit“, erzählt sie. „Und die Leute dort haben keine Heizungen.“ Die Lebensbedingungen seien sehr einfach, sanitäre Einrichtungen gebe es nicht. Zeit zum Sticken haben die Frauen in den Dörfern vor allem im Winter. Im Sommer arbeiten sie in den Gärten, ernten Weintrauben oder trocknen Tomaten.

Über die Jahre hat das Stickprojekt in den Dörfern einige Veränderungen bewirkt, sagt Rößler-Wacker voller Stolz: „Geld hat halt doch Macht.“ Die Stellung der Frauen habe sich sehr verbessert. Inzwischen dürften viele Töchter zur Schule gehen. „Die Mädchenschule platzt schon aus allen Nähten.“ Aus den Projekteinnahmen werden Mädchen in Schule und Studium unterstützt. Und wenn eine der Stickerinnen krank wird, bekommt sie Geld aus dem Nothilfetopf.

Wer sich für Stickerei begeistert, vielleicht auch von den ausgestellten Textil-Kunstwerken inspiriert fühlt oder einfach das Stickerinnen-Projekt unterstützen will, kann während der Ausstellung Stickbilder mit bunten Kühen erwerben. Sie würden sich eingerahmt an der Wand ebenso gut machen wie aufgenäht auf einer Jacke oder Jeans oder auch als Verzierung für eine Tasche oder Gartenschürze, sagt Rößler-Wacker. Die gestickten Kühe sind aus Baumwolle und bei 60 Grad waschbar. Sie kosten jeweils 10 bis 20 Euro.

Die textilen Kuh-Kunstwerke sind jeweils am Samstag und Sonntag, 20./21. Juli und 27./28. Juli, in Horgenzell-Hasenweiler im „Gasthaus zur Traube“ zu sehen. Am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr führt Projektleiterin Pascale Goldenberg in die Ausstellung ein. Dazu präsentieren Bernd Geisler und Zia Montaser Lieder und Musik aus Afghanistan. Die Ausstellung ist geöffnet samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.