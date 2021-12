Was strahlt so hell in dieser Nacht?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war wieder ein schwieriges Jahr für ein Krippenspiel. Unter Coronabedingungen trafen sich die Kinder und Eltern zur Vorbereitung des Krippenspieles in der Kirche St. Maria Meckenbeuren. So konnte in Kleingruppe geübt werden ohne Durchmischung. „12 motivierte Kinder haben nach dem 1. Advent begonnen und waren begeistert dabei“, so berichtet Birgitt Gann, die mit anderen Müttern das Krippenspiel einübte. Ganz wichtig war die Musik der Familie Stoppel. Dadurch wurde das Krippenspiel auch zu einem Hörerlebnis.

Zu Beginn unterhalten sich Rosalie und Pauline: „Ich finde gerade alles doof...“ - „Aber heute ist Heiligabend. Da freuen wir uns doch schon seit Wochen drauf. Das mit dem Abstand finde ich auch doof, aber mit den Krippenspielproben habe ich etwas entdeckt, was mich froh macht und die Welt verändert.“

Und dann spielen sie: Die Engel, die Hirten, der Bote und natürlich Maria und Josef. Sie füllen die Kirche St. Maria mit ihren Bewegungen und Stimmen. Dazu die Musik und die Trommel. Und sie bringen die Kirche zum strahlen, denn es ist eine ganz besondere Nacht.