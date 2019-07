Was sind die nächsten Schritte?

Am Morgen dieses Wintertages frühstücken alle noch gemütlich gemeinsam: Die schwangere Frau und die beiden Männer, die seit langem um ihre Gunst buhlen. Auch das vier Jahre alte Kind, das sie mit dem Jüngeren hat, ist dabei.

Was in den Stunden danach passiert, ist unklar. Sicher ist: Am frühen Abend kommt es in der gleichen Wohnung im Ravensburger Wohngebiet Deisenfang wieder einmal zum Streit. Als der Ältere gehen und in sein vor dem Haus geparktes Auto einsteigen will, läuft ihm der andere hinterher und sticht mit einem 29 ...