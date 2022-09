Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg - Seit ich geboren bin, wohne ich in Ravensburg. Nun möchte ich schreiben, was mir an Ravensburg gefällt und was noch besser sein könnte.

Gut gefällt mir, dass es viele Spielplätze und Parks gibt. Am liebsten mag ich den Spielplatz auf der Großen Wiese. Aber ich fände es besser, wenn es mehr actionreichere Dinge wie eine hohe Schaukel, ein Karussell oder einen Parcours gäbe.

Den Spielplatz im Hirschgehege und generell das ganze Hirschgehege (wo ich besonders gerne hingehe, wenn es Frischlinge gibt) finde ich auch toll. Den Kleintierzoo mag ich gerne, weil man dort Tiere aus der Hand füttern kann. Außerdem finde ich es gut, dass beides kostenlos ist. Trotzdem fände ich prima, wenn es in der Stadt noch mehr Tiere gäbe, z.B. ein kleines Terrariumhaus.

Richtig gut finde ich das Ferienprogramm, weil es dort viele coole Angebote gibt, die man sonst nicht ausprobiert hätte. Dieses Jahr durfte ich bei Yoga, Judo und Jungreporter mitmachen. Ich fand alle drei super.

Weil ich gerne baden gehe und weil es dort eine Wasserrutsche, einen Kiosk und einen Sprungturm gibt, bin ich im Sommer oft im Flappach. Ich finde es gut, dass es Freikarten für Kinder von der Stadt gibt und dass man mit dem Badebus hinfahren kann. Noch besser wäre es, wenn der Badebus (und auch der Stadtbus) kostenlos wären. Dann würden mehr Leute Bus statt Auto fahren.

Etwas Einzigartiges in Ravensburg ist das Rutenfest, das ich besonders gerne mag, weil man dort den Umzug anschauen oder – noch besser – mit der Klasse mitlaufen kann. Was mir am Rutenfest noch sehr gefällt, ist der Rummel, denn es gibt dort viele spaßige Fahrgeschäfte und leckere Essensstände. Eine weitere Besonderheit ist auch das Adlerschießen, bei dem ich nächstes Jahr zum 1. Mal mitmachen darf. Trotzdem finde ich es nicht gut, dass die Schießwettbewerbe nach Schulen getrennt werden. Aber der beste Moment am Rutenfest ist, wenn alle gemeinsam das Ravensburger Lied singen.