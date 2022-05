Was Laupheimer Schüler bewegt

Laupheim (sz) - Anlässlich des „EU-Projekttags an Schulen“ haben zwei Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Biberach Schulen in Laupheim besucht und mit den jungen Leuten gesprochen. Josef Rief (CDU) war zu Gast im Carl-Laemmle-Gymnasium, Anja Reinalter (Bündnis 90/Die Grünen) kam an die Wielandschule.

Rief erzählte rund 90 Schülerinnen und Schülern der vier zehnten Klassen des Laemmle-Gymnasiums von seinem Werdegang und den Aufgaben als Abgeordneter. Über sein früheres Hobby Fußball leitete er zum Kern der europäischen Idee nach dem Zweiten Weltkrieg über. Vom Fußballteam seines Vaters ( „Er war Jahrgang 1921“) berichtete Rief und sagte: „Noch ein Drittel der Buben konnten nach dem Krieg im Verein kicken. Ein Drittel war gefallen, ein weiteres Drittel verletzt oder invalide.“ Die Ursprungsidee der europäischen Zusammenarbeit sei gewesen, nach zwei Weltkriegen Frieden zu sichern. „Alle unserer Vorfahren hatten Krieg mit Frankreich“, so Rief. „Wir zum Glück nicht mehr, deshalb bin ich glühender Europäer.“

Wie aktuell das Thema Krieg wieder ist, zeigte die Gesprächsrunde der Zehntklässler mit dem CDU-Politiker. Viele Fragen drehten sich um die Ukraine. Wie er zu Waffenlieferungen oder zum Energieembargo gegen Russland stehen würde, wollten Schüler wissen. Erstere befürwortete Rief klar, man müsse der Ukraine helfen, sich zu verteidigen. Auch einem EU-Embargo stehe er grundsätzlich positiv gegenüber, mahnte aber, die Folgen abzuwägen. „Wir dürfen unsere Wirtschaftskraft nicht gefährden, gerade um der Ukraine zu helfen und Russland etwas entgegenzusetzen“, so der Abgeordnete. Auf die Frage nach einem EU-Beitritt der Ukraine gab Rief zu bedenken, dass das Land noch einen langen Weg vor sich habe.

Fragen gab es auch zum Thema Flüchtlingspolitik und Klimaschutz. Rief begrüßte die Aufnahme und Hilfen für Menschen aus der Ukraine. Mit Blick auf die Umweltpolitik stellte er heraus, dass er in den unterschiedlichen Herangehensweisen der EU-Mitglieder große Chancen sehe. Denn es handele sich auch um einen Wettbewerb um die besten Ideen.

Die Grünen-Abgeordnete Anja Reinalter besuchte die Klassenstufen 8 und 9 der Laupheimmer Wielandschule.Mit Blick auf das gewählte Datum 23. Mai begann Reinalter, nach einer Vorstellung ihrer Person das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern zum Thema Grundgesetz. Sie erläuterte die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes, vor allem aber, welche Bedeutung dieses Gesetz für jedes Mitglied der Gesellschaft habe.

Außerdem verwies sie darauf, dass neben 65 Männern nur 4 Frauen bei der Entstehung der demokratischen Verfassung mitarbeiteten. Diesen vier Frauen habe das Land Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetz zu verdanken: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Gerade mit Blick auf Menschenwürde, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung entspann sich eine Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern, auch über das Thema „Rassismus in der Gesellschaft“. Reinalter betonte, dass sie sich als Politikerin von Bündnis 90/Die Grünen besonders für eine vielfältige Gesellschaft einsetze.

Abgerundet wurde der Schulbesuch durch eine Fragerunde etwa zur eigentlichen Arbeit einer Bundestagsabgeordneten, zum Tagesablauf oder auch zur Motivation, sich für ein solches Amt zu bewerben. Schulleiterin Angelika Kuppetz nahm selbst an der Schulstunde mit Anja Reinalter teil und freute sich, dass die Schule zum ersten Mal in ihrer Geschichte Besuch von einer Bundestagsabgeordneten erhielt. Zum Abschluss des Gesprächs bekam Reinalter Blumen von den Schülerinnen und Schülern überreicht sowie eine kurze Führung durch das Schulgebäude.