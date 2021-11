Was hinter Blaulichtern alles steckt

Schulen, die Interesse haben das Projekt selbst umzusetzen, erhalten die Konzeption und weitere Informationen zum Blaulichtprojekt „Freunde, Helfer und Retter“ im Bildungsbüro unter Telefon 07361 / 503-1274 oder per E-Mail an bildungsregion@ostalbkreis.de

Aalen (an) - In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium, der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk hat das Bildungsbüro des Ostalbkreises das Blaulichtprojekt „Freunde, Helfer und Retter“ als Pilotprojekt an der Justus-von-Liebig-Schule am Kreisberufsschulzentrum Aalen initiiert. Insgesamt haben daran 32 Schülerinnen und Schüler der Klassen AVdual daran teilgenommen.

Der Fokus des Projektes lag vor allem darauf, die Schülerinnen und Schüler mit den Blaulichtorganisationen vertraut zu machen und über die Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie das Ehrenamt innerhalb der Organisationen zu informieren. Innerhalb der Projektwoche lernten sie jeden Tag eine andere Blaulichtorganisation kennen. Im Rahmen der Projekttage wurden die Schülerinnen und Schüler vor allem über das Verhalten an Unfallorten, die Erste Hilfe und die Arbeitsfelder der Organisationen aufgeklärt. Es wurden die ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgezeigt, und in praktischen Bereichen hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Einsatzfahrzeuge, die Ausrüstung und die Gerätschaften der Organisationen kennenzulernen.

Nach einer gemeinsamen Feedbackrunde zum Abschluss des Projekts mit den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sowie mit Peter Hägele vom Polizeipräsidium Aalen, Kreisbrandmeister Otto Feil, Michael Baur und Amelie Kempf vom Deutschen Roten Kreuz sowie Johannes Lipp vom Technischen Hilfswerk wurde das Projekt aus Sicht aller als toller Erfolg verbucht. Neben Schulleiterin Petra Hudak nahmen auch die Lehrkräfte Mathias Böttcher und Veronika Martinez, Ulrike Sauter, die Bildungsbegleiterin an der Justus-von-Liebig-Schule, sowie Hermine Nowottnick, die Leiterin des Bildungsbüros, und Sina Schmidt, Studentin im Bildungsbüro, der abschließenden Feedbackrunde teil und zeigten sich mit dem Resultat der Projektwoche ebenfalls mehr als zufrieden.

Die Schülerinnen und Schüler gaben an, dass sie solche Aufklärungsprojekte in Verbindung mit Beruflicher Orientierung als einen wichtigen Bestandteil im AVdual-Unterricht sehen und es lohnenswert sei, das Projekt zu wiederholen. Die Blaulichtorganisationen können sich daher vorstellen, das Projekt zukünftig zweimal im Schuljahr für die Schulen im Ostalbkreis anzubieten.

Die Konzeption dafür war vom Bildungsbüro des Ostalbkreises ausgearbeitet worden, das die Schulen auch bei der Umsetzung des Blaulichtprojekts begleitet hat.