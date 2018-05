„Was fehlt denn noch in Aulendorf?“

Mit Aulendorf und seiner Wirtschaft geht es seit geraumer Zeit wieder aufwärts. Aulendorfs Bürger können den Aufwärtstrend sogar deutlich sehen. Äußerlich betrachtet hat sich das oberschwäbische Städtchen in den vergangenen Jahren immer mehr herausgeputzt, weitere Verschönerungen des Stadtbildes sind in Planung. Aber perfekt ist selbstverständlich keine Stadt. Doch was meinen denn die Bürger, was ihrer Stadt eventuell noch guttun würde? SZ-Mitarbeiterin Julia Kramer hat nachgefragt.

Elfriede Reck, 74 Jahre, führt als rüstige Rentnerin eine Pension in Aulendorf und ist ehrenamtlich stark engagiert: „Wenn ich so über Aulendorf nachdenke, fällt mir spontan eigentlich gar nichts ein, was mir fehlt. Ich finde vielmehr, dass es sich hier gut leben lässt. Wir haben alles vor Ort. Auch viele meiner Pensionsgäste sind sehr angetan von Aulendorf und sagen mir immer, was für ein bezauberndes kleines Städtchen es doch sei. Darüber hinaus meinten neulich auch welche, dass unsere Stadt wie zweigeteilt sei: Durch die Hauptstraße führen sie mit ihren „Bonzen-Autos“, die Atmosphäre in der Unterstadt hingegen sei viel heimeliger und gemütlicher. Das stimmt einen nachdenklich.“

Amelie Angele, 10 Jahre, Schülerin: „Da gäbe es natürlich für uns Kinder immer einiges. Ein Kletterpark und eine Rollerskate-Halle wären super, oder auch ein Reiterhof für Kinder. Und unser Steege ist zum Beispiel echt toll, aber noch toller wäre er mit Wasserrutschen.“

Vanessa Rösch, 36 Jahre, dreifache Mutter: „Was derzeit sicherlich fehlt, ist Wohnraum für Familien, seien es Mietwohnungen, Kaufangebote oder auch Bauplätze. Und wenn die Sonne scheint, vermisse ich einen Ort, der sozusagen „mittendrin“ ist und einen am Stadtleben teilhaben lässt, und wo ich die Kinder trotzdem auch mal springen lassen und entspannt mit einer Freundin einen Kaffee trinken kann und nicht ständig auf den Verkehr oder sonstige Gefahren achten muss. Und ganz toll wäre für mich eine mit Fahrrad und Fahrradanhänger problemlos befahrbare Bahnunterführung. Die würde mir zum Steegersee eine schnelle, direkte und vor allem ungefährlichere Anfahrt ohne viel Verkehr ermöglichen. Aber die nicht vorhandene Barrierefreiheit unseres Bahnhofs ist ja ohnehin ein allseits bekanntes Problem.“

Erwin Spiess, 69 Jahre, vielseitig aktiver Rentner: „Eigentlich fehlt mir in Aulendorf nichts. Aber mehr Ruhebänke in der Stadt zum spontanen Verweilen, Ausruhen und Austauschen wären nicht verkehrt. Donnerstags beobachte ich am Schlossplatz öfters vor allem ältere Leute, die ein bisschen abgekämpft vom Wochenmarkt kommen, auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen zum Verschnaufen, und um vielleicht ein ,Schwätzle’ zu halten.“

Barbara Bucher, 35 Jahre, Jungunternehmerin und Single: „Ein zentraler Ort zum ungezwungenen Treffen von Leuten, wie es das oft in größeren Städten gibt, wäre toll. Einfach im Sommer irgendwo draußen sitzen, junge Leute, Familien, alles kunterbunt wie bei „Picknick im Park“. Vielleicht noch so etwas wie ein Kiosk daneben, bei dem man sich mit Essen und Getränken eindecken kann, musikalische Unterhaltung, Straßenkünstler – aber das eben dauerhafter. Wie das zu organisieren wäre, ist fraglich. Aber wenigstens alle paar Wochen wäre das schon klasse. Man könnte ja auch den Wochenmarkt zumindest einmal im Monat auf einen Samstag legen und etwas ausbauen beziehungsweise noch attraktiver gestalten. Eine Idee wäre eventuell auch, den ,Reithof’ für Autos zu sperren, sodass man sich um den Brunnen scharen könnte. Denkbar wären dann auch noch ein paar Sitzmöbel. Auf jeden Fall ist der ,Reithof’ als Parkplatz eigentlich verschenkt.“