Was Eltern in Deutschland zusteht

Die Käserei Zurwies hat seit mehreren Wochen zwei Verkaufsautomaten vor ihrem Laden in Zurwies aufgestellt. Einer der Automaten beinhaltet Käse, Joghurt, Butter und Schlagsahne, am zweiten können Kunden Bio-Frischmilch abfüllen.

Entweder in selbst mitgebrachte Gefäße oder in Flaschen, die ebenfalls am Automaten zu bekommen sind. Die Käserei folgt damit dem Trend, dass Kunden zunehmend auch abends und am Wochenende einkaufen wollen.

„An den Automaten wird tatsächlich auch nachts eingekauft“, berichtet Geschäftsführerin ...