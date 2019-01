Wenn ein Mann aus der Kreativabteilung des Internet-Riesen Google zum Neujahrstreff der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg nach Schwenningen kommt, dann ist eigentlich klar: Der steht nicht einfach nur auf der Bühne.

Innovation, Kreativität und Erfindergeist will Frederik Pferdt, Chief Innovation Evangelist bei Google im Silicon Valley, den gut 2000 Besuchern und Unternehmern vermitteln, und auch ein wenig Spontaneität. Der gebürtige Tuttlinger, der in der Region aufgewachsen ist, wandert auf der Bühne wie seine Chefs, spricht frei und gibt den Besuchern 60 Sekunden Zeit für ihre erste Aufgabe: Skizzieren Sie einen Tag in Ihrer Zukunft in zehn Jahren. Nur um kurz danach zu sagen: „Und jetzt zerknüllen Sie das Papier und werfen Sie es weg.“ Sich von Ideen zu trennen, das falle uns schwer, sagt Pferdt. Ebenso auf etwas Geleistetes stolz zu sein. Oder warum entschuldigen sich viele für das Gemälde des Sitznachbarn, das sie im Auftrag von Pferdt in weiteren 45 Sekunden anfertigen müssen? „Mehr Selbstvertrauen“, fordert Pferdt, „nehmen Sie sich ein Beispiel an Kindern.“

Dazu gehöre auch, „Was wäre, wenn“-Fragen zu stellen. Visionen von der Zukunft zu entwickeln und diesen Visionen – auch wenn sie von anderen kommen – einen Chance zu geben. Es gehe nicht immer darum, die meisten kritischen Fragen zu stellen, auch wenn jeder Mensch diesen „negativity bias“ habe, sagt Pferdt. Statt „Ja, aber“ solle man lieber sagen: „Ja, und“. „Werden Sie Teil der Idee, lassen Sie sie wachsen“, fordert der 41-Jährige. Und, vielleicht mit Hintergedanken an die US-amerikanische Politik: „Wir brauchen mehr Menschen, die Brücken bauen und weniger Menschen, die Mauern ziehen.“

Alte Strukturen aufbrechen

Pferdt lehrt auch: Aus Scheitern lernen, Transparenz und Offenheit praktizieren und Routinen hinterfragen. Das mögen keine neuen Vorschläge sein, aber wie so oft: Der Erfolg gibt ihm und seinem Unternehmen recht.

Und geht es nach IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd, die in ihrem ersten Jahr als Präsidentin beim Neujahrstreff auf der Bühne stand, sind das genau die Gedanken, die die Unternehmer verinnerlichen sollen. Sie forderte dazu auf, die Unternehmenskultur zu überdenken. Dies sei die Stellschraube, die es möglich mache, vom Denken und Verhalten des Silicon Valley als dem innovativsten Hightech-Standort der USA zu lernen. „Lassen Sie uns alte Strukturen aufbrechen, Fehler tolerieren, Gründer feiern und neue Wege gehen.“

Zwar lebe man „in einer traditionsreichen, wirtschaftsstarken und innovativen Region“. Auf der Suche nach Neuem, Verbesserungen und Forschritt lohne ein Blick ins Silicon Valley. Die Unternehmen der Region sollten nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern „selbstbewusst, mit Stolz und mit Blick auf unsere Stärken voneinander lernen und das Beste aus beiden Welten vereinen.“

Für den Anspruch, erst einwandfreie Produkte zu verkaufen, würde Deutschland in der Welt bewundert, sagte Hakenjos-Boyd. Und die Vorgabe dürfe auch nicht geringer sein. Dennoch sollte ein Scheitern nicht als schlecht empfunden werden. Im Silicon Valley würde mit Fehlern anders umgegangen. „Statt lange zu grübeln, wie der Fehler passieren konnte, beschäftigen sie sich damit, wie sie es künftig besser machen können“, erklärte die IHK-Präsidentin.

Neue Generation von Mitarbeitern

Als Unternehmerin sei sie mit einer neuen Generation von Mitarbeitern konfrontiert. Die Arbeit sei nicht mehr der Lebensinhalt. Um Mitarbeiter zu halten, müssten die Firmen sich attraktiv machen, Arbeits- und Lebenswelt miteinander verschmelzen lassen sowie Arbeitszeit - und -ort flexibel gestalten. Auf der anderen Seite betonte Hakenjos-Boyd, dass die „Stärke unserer Wirtschaft auf dem Können hochkarätiger Fachkräfte“ beruhe. Sie sprach sich dafür aus, „neue Strategien zu entwicklen, um das duale Ausbildungssystem zu stärken und dem Fachkräftemangel zu begegnen“.

Auch die Digitalisierung sei mehr Chance als Bedrohung für den Mittelstand der Region. Dadurch könnten Prozesse verschlankt werden und der Mittelstand, der immer Ideen und Produkte für konkrete Probleme liefere, könne noch produktiver werden. Während das Silicon Valley führend in der Technologie ist und gut darin sei, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, „liegt die Stärke unseres Mittelstandes in der Empathie.“ Man sei nah am Kunden und könne sich den Bedürfnissen gut und schnell anpassen.

Gaby Hauptmann erklärt der Region ihre Liebe

Autorin Gaby Hauptmann hat beim Neujahrsempfang der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg eine Liebeserklärung an die Region abgegeben. „Ich komme aus Trossingen“, begann die 61-Jährige mit drastischem Unterton in der Stimme und hatte damit die Lacher auf ihrer Seite. Die Schriftstellerin, bekannt durch das Buch „Suche impotenten Mann fürs Leben“, erzählte von Erkundungstouren mit der Familie in der Region und Besuchen auf dem Klippeneck.

„Wir haben diese wunderschöne Region, die man lieben muss, wenn man sie nur mit offenen Augen betrachtet.“

Auch in der Wirtschaft und der Politik hätte es die Region zu Größe gebracht. Dennoch müsse jede Generation weiter nach vorne schauen, Ideen entwickeln, kreativ sein und mit der Zeit gehen. Und danach: „Hinaus und das genießen, was uns Alb, Baar und Schwarzwald schenken.“ (maj)