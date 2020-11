Was die Bio-Musterregion Ravensburg Neues zu bieten hat

Knapp 20 Akteure des regionalen Öko-Landbaus haben sich beim zweiten Forum der Bio-Musterregion Ravensburg in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee über ihre aktuelle Arbeit ausgetauscht. Regionalmanagerin Katharina Eckel gab den Teilnehmern aus Landwirtschaft, Verarbeitung, Initiativen und Verbänden einen Überblick über die bisherige Arbeit und die aktuellen Projekte.

Erst im Sommer wurde erfolgreich ein Antrag auf Verlängerung der Bio-Musterregion Ravensburg bis 2024 gestellt. Wie das Landratsamt Ravensburg weiter mitteilt, wird derzeit insbesondere am Thema Bio in der Außer-Haus-Verpflegung gearbeitet. Dazu soll voraussichtlich im November ein gemeinschaftliches Modellprojekt in Kooperation mit dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz starten. Interessierte Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung können sich bei Interesse am Thema Bio-Einsatz in der Großküche und einer Teilnahme am geplanten Projekt jederzeit an Katharina Eckel per E-Mail an k.eckel@rv.de wenden.

Des Weiteren wurde das neu angelaufene Projekt „Bio-Gschenkle – biologisch, regional, nachhaltig“ vorgestellt. Das Bio-Gschenkle biete Privatpersonen und Unternehmen oder Vereinen die Möglichkeit bei regionalen Anbietern einen Geschenkkorb bestückt mit regionalen Bio-Produkten zu erwerben.

Als drittes Projekt stellte Katharina Eckel die geplanten Bio-Genuss-Radtouren für die Region vor. Hier sollen Radtouren mit dem Besuch von Bio-Betrieben verbunden werden. Das Bioforum habe gezeigt, dass überwiegend Zufriedenheit über die Arbeit der Bio-Musterregion unter den Akteuren herrscht. Konstruktive Verbesserungsvorschläge sollen integriert und umgesetzt werden. „Wir werden an den Themen entsprechend weiterarbeiten und wollen den Wünschen der Beteiligten auch weiterhin gerecht werden“, so Martin Weiß, Mitglied der Lenkungsgruppe der Bio-Musterregion Ravensburg und Bioland-Berater in der Region.

Bei einer Exkursion zum Biohof von Josef Wild wurden die Teilnehmer über „Solidarische Landwirtschaft“ informiert. Dabei übernehmen mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten. Der gemeinsame Besuch des Gemüseackers und der beiden Gewächshäuser, die nun auch eine ganzjährige Belieferung der Anteilsnehmer ermöglichen, rundete den Tag ab.