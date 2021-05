Was das hier soll? Wir wollen doch eigentlich nur Geschichten erzählen

Die Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung gehören für viele Aalener und Ellwanger Leser – und natürlich für all die Menschen in den Gemeinden drumherum – zum täglichen Leben dazu wie die Tasse Kaffee am Morgen. In diesen beiden Lokalausgaben werden diese rund über jede Kleinigkeit im Ostalbkreis informiert. Täglich, aktuell und vor allem eines: seriös.

Unsere Redakteure nehmen Termine wahr, wesentlich häufiger mittlerweile auch digital, um dem Leser – Schrägstrich: User – die Region nach Hause zu bringen. Vor lauter nachrichtlichem Gehalt, der unabdingbar ist für ein gutes Medium, kommt die eigentliche Kunst des Redakteurs häufig zu kurz.

Häufig fehlt der Platz, um eine Geschichte ins Medium zu nehmen, in der man sich vielleicht auch einmal in der Sprache verlieren kann. Im Alltag zählt vor allem das journalistische Handwerk, weniger die Qualität der Sprache. Hier heißt es dann zumeist: sachlich, fachlich, analytisch.

Der Fußballer weiß, dass er das Laufen trainieren muss, um gut Fußball zu spielen – am liebsten aber ist es ihm, wenn der Ball im Spiel ist. So ist es häufig im Redaktionsalltag und deswegen bringen wir den Ball nun regelmäßig an den Fuß.

Das Schöne an einer Redaktion ist vor allem die Tatsache, dass völlig unterschiedliche Menschen des gleichen Berufsstands, mit gänzlich unterschiedlichen Background und häufig unterschiedlichen Studiengängen im Gepäck, eines eint: Die Redakteurinnen und Redakteure schreiben gut und gerne, befüllen das Medium qualitativ hochwertig und erfreuen (zumindest meistens) den Leser – ob nun online oder in der Tageszeitung.

Wo Handwerk Handwerk bleibt

Das eigentliche Schreiben aber, dass die Kreativität und vor allem Individualität eines jeden Autors zum Ausdruck bringt, fällt vor lauter Handwerk häufig hinten rüber. Mit diesem Kolumnen-Pool fangen wir dieses „Hintenrübergefallene“ wieder auf. Hier dürfen die Redakteure das journalistische Handwerk Handwerk sein lassen (ohne dabei das Handwerk aus den Augen zu verlieren), sich an der Tastatur austoben, mit den Wörtern spielen, um die Ecke denken (und den Leser dorthin mitnehmen) und den Leser und User oder User und Leser ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern.

Wie man es aber von den Aalener Nachrichten und der Ipf- und Jagst-Zeitung gewohnt ist: es bleibt regional. Doch nicht nur die Redakteurinnen und Redakteure versammeln sich im Kolumnen-Pool: Hier treten auch externe (leidenschaftliche) Schreiber auf, die mit ihren Geschichten, Kommentaren und Eindrücken dieses Medium nachhaltig bereichern. Dabei heraus kommt dieses Potpourri an Geschichten, ein Potpourri der sprachlichen Vielfalt. Diese Schreiberinnen und Schreiber führen den Ball ganz eng am Fuß.