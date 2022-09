Was bringt es, die Heizung zu entlüften und wie geht das eigentlich?

Wenn sich statt Heizungswasser viel Luft in der Heizanlage befindet, werden die Heizkörper weniger gut beheizt. Erkennen lässt sich das an einer Heizung, die „blubbert“ oder wenn sich der Heizkörper ungleichmäßig erwärmt.

Wenn der Heizkörper zum Beispiel nur unten warm wird oder nur auf der Seite des Thermostats, sollte die Heizung entlüftet werden. Wenn der Heizkörper sich gleichmäßig mit Heizwasser füllt, ist er effizienter und es können bis zu 15 Prozent Energie eingespart werden.

Optimal heizt ein Heizkörper, wenn er im oberen Bereich von vorne bis hinten gleichmäßig warm ist und nach unten hin Temperatur verliert. Ist das nicht der Fall oder hört man ein Gurgeln, müssen die Heizkörper entlüftet werden. Luft in den Leitungen ist nicht nur nervig, sondern auch schlecht für den Heizvorgang und energetisch ineffizient, erklärt Martin Sambale, Geschäftsführer vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu.

Und so wird überprüft, ob sich Luft im Heizkörper befindet: Dazu werden am besten an den Heizkörpern die Thermostate voll – also auf Stufe 5 – aufgedreht. Wer in einem Einfamilienhaus Zugriff auf die Umwälzpumpe hat, sollte diese eine Stunde vorher abschalten. Dann kann sich die Luft aus den Leitungen in den Heizkörpern sammeln.

Schritt für Schritt die Heizung entlüften:

Zum Entlüften wird zuerst der Regler am Thermostatventil auf null gedreht.

Anschließend wird mithilfe eines Entlüftungsschlüssels das Entlüftungsventil geöffnet, während man den Auffangbehälter darunter hält. Wer keinen Entlüftungsschlüssel hat, kann auch einen Schlitz-Schraubenzieher dafür verwenden. Das kommt allerdings auf die Beschaffenheit des Entlüftungsventils an.

Vorsicht beim Aufdrehen: das Heizungswasser kann heiß sein. Dass die Luft aus dem Heizkörper entweicht, erkennt man an einem Zischen. Wenn sich keine Luft mehr im Heizkörper befindet, entweicht Wasser – dann gilt es, das Ventil schnell wieder zuzudrehen. So geht man bei jedem Heizkörper vor.

Wie genau der Entlüftungsvorgang abläuft und wie unterschiedliche Ventile bedient werden, zeigt dieses Video:

Nach dem Entlüften muss eventuell Wasser ins Heizsystem nachgefüllt werden, weil sonst der Betriebsdruck nicht ausreicht, um alle Heizkörper mit heißem Wasser zu versorgen. Erkennbar ist ein möglicher Druckabfall am Manometer, der den Wasserdruck in Bar anzeigt.

Entlüften sollte eine jährliche Routine sein, um möglichst effizient zu heizen. Jetzt im Herbst, bevor die Heizperiode beginnt, ist der perfekte Zeitpunkt.