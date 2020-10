Warum nicht mal ein Testlauf?

„Petition zur Rettung von Elvis an den Uferpromenaden am Bodensee“ ist auf einem Zettel auf einem Notenständer zu sehen. Dieser steht an einem Freitagnachmittag in Bodman vor Ralph Rauscher, der seit 2006 als Elvis in der Bodenseeregion auftritt. Doch seit ein paar Wochen wird es für ihn schwieriger an den Uferpromenaden zu singen: Die Gemeinde Bodman hat ihm Auftritte während der Corona-Zeit untersagt. Gerade jetzt in der Krise bräuchten die Menschen in der Region aber Musik, sagt Rauscher – und hat eine Petition gestartet.