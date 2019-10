„Warum nicht das Stockacher Modell?“ – „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!“

Es erreichten uns zum Thema Klinikschließung noch weitere Leserbriefe

Mit großem Interesse verfolgte ich die Veranstaltungen in der Stadthalle zum Thema Krankenhaus Spaichingen und die Leserbriefe im „Heuberger Bote“, die viel zahlreicher sein sollten zu diesem wichtigen Thema. Denn es betrifft uns alle.

Es macht mich einerseits furchtbar traurig, wie der Landrat, einige Ärzte vom Klinikum Tuttlingen und einzelne Kreisräte so überheblich und rechthaberisch zu diesem Thema äußern. Auf die Einwände der Bürger wurde und wird überhaupt nicht eingegangen. Und das macht mich wütend. Nicht, weil sie eine andere Meinung haben, sondern wie sie diese Meinung äußern und vertreten. Die Argumente sind teilweise so an den Haaren herbeigezogen, dass es einem die Schuhe auszieht.

Es heißt, dass ins Spaichinger Krankenhaus zu viel investiert werden müsste, um es weiter existieren zu lassen. Aber in Tuttlingen 50 Millionen investieren, das geht und soll in Ordnung sein?

Außerdem erinnere ich mich an die erste Veranstaltung in der Stadthalle, als Herr Landrat Bär sagte, in Tuttlingen sind genügend Betten vorhanden, auch wenn Spaichingen nach Tuttlingen umzieht! Über diese Aussage war ich ziemlich verwundert. Und kurze Zeit später hieß es dann, dass 50 Millionen für Bettenhaus und Parkplätze investiert werden müssen. Die Aussage, dass diese Investition ohnehin getätigt werden müsse, glaube ich auf gar keinen Fall.

In Spaichingen wird Diabetes behandelt mit einer Tagesklinik. Ich selbst bin Diabetikerin und weiß, wie wichtig es ist, diese Einrichtung im Krankenhaus Spaichingen zu haben. Diabetes ist inzwischen eine Volkskrankheit und wird noch weiter zunehmen.

Die geriatrische Abteilung im Krankenhaus Spaichingen funktioniert hervorragend. Das Personal ist kompetent, sehr empathisch und professionell. Meine Familie hat das persönlich erlebt, als wir eine zeitlang täglich in die Geriatrie gingen, um eine Angehörige zu besuchen. Das Personal war so dankbar für diese Unterstützung. Warum soll das künftig nicht mehr funktionieren? Es hat mit Geld zu tun? Unser Landkreis ist so reich; Tuttlingen nennt sich „Weltzentrum der chirurgischen Instrumente“ da müsste es doch möglich sein, zwei Krankenhäuser zu haben.

Es wäre doch auch möglich nach dem Stockacher Modell das Krankenhaus in Spaichingen zu halten. Umliegende Gemeinden müssten dann dem Förderverein beitreten und natürlich noch viele Bürgerinnen und Bürger aus den umliegenden Gemeinden. Deshalb möchte ich an alle meine Mitmenschen in Spaichingen und Umgebung appellieren: Werdet Mitglied im Förderverein Krankenhaus.

Heidi-Magdalena Hirsch, Spaichingen

Als Bürger nahm ich an allen Veranstaltungen in Spaichingen teil und las auch aufmerksam alle Leserbriefe.

Dabei kam ich bei objektiver Abwägungung a l l e r Argumente zum Ergebnis, dass die Gründe insgesamt deutlich gegen eine Schließung unseres Krankenhauses sprechen. Wir im reichsten Landkreis des Musterländles und als Weltzentrum der Medizintechnik wollen uns nicht einmal eine zweite gute und starke Klinik leisten, obwohl wir mit zwei Kliniken immer noch deutlich unter der Bettendichte im Land liegen würden! Ja, geht’s noch! Ich habe mir den Kreishaushalt angesehen und festgestellt, wieviel Millionen für andere wichtige Aufgaben zur Verfügung stehen und muss mich fragen, was uns eigentlich unser sog. „wichtigstes Gut“ unsere Gesundheit noch wert ist?

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Den kann ich aber bei unserem Herrn Landrat leider nicht erkennen; er ist festgelegt und gewichtigen Argumenten nicht zugänglich! Dabei sollte er als ehemaliger „Land-Schultes“ doch noch spüren und erkennen, wo den Bürger der Schuh drückt!

In unserem Bundesland können wir den Landrat (noch) nicht direkt wählen. Die Nordbewohner würden ihm dann ihre „Gegenrechnung“ präsentieren. Ich bitte deshalb die Kreistagsmitglieder: Stimmen Sie gegen den Antrag unserer Kreisverwaltung! Zeigen Sie ihr und „unserem“ Landrat die Rote Karte und verlangen Sie von ihm den Blick nach vorne und vor allem mehr Kreativität!

Karl Käfferlein, Spaichingen