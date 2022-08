Warum Musizieren gesund ist

Trossingen (sz) - Die Pandemie hat offenbart, welche Verluste ohne gemeinsames Musizieren entstehen. Amateurmusizieren – dabei insbesondere Chor- und Blasmusik – kämpfe oft mit dem Vorurteil, gesundheitsgefährdend zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung des in Trossingen ansässigen Bundesmusikverbands Chor & Orchester (BMCO), des Dachverbands der Amateurmusik in Deutschland. Die bundesweite Kampagne „Die 3 Plus“ des BMCO weist nun auf die vielfältig positiven Aspekte des Singens und Musizierens hin. Vereine und Verbände im Amateurmusikbereich erhalten Argumentationsgrundlagen, um für die Amateurmusik zu werben und neue Mitglieder zu gewinnen.

Nun startet die Kampagne „Die 3 plus“ des Amateurmusizierens. Sie ist eine Reaktion auf die weitreichenden Folgen der Pandemie im Bereich der musikalischen Breitenkultur. Die Mitgliedsverbände des Bundesmusikverbands wollen auf Initiative des Kompetenznetzwerks Neustart Amateurmusik die positiven Aspekte des Musizierens ins Bewusstsein rufen.

Zwar spielt Musik für die Gesellschaft eine wichtige Rolle. Doch seit der Pandemie kämpft das gemeinsame Musizieren mit dem Vorurteil, gesundheitsgefährdend zu sein. Musizieren in Gruppen war im Amateurmusikbereich sogar lange Zeit ganz untersagt. Die Kampagne rückt die positiven Aspekte gemeinsamen Musizierens in den Fokus. Grundlage dafür ist die im Juli veröffentlichte Publikation „Positive Aspekte des Musizierens“ von Wissenschaftlerinnen und Experten des Kompetenznetzwerks Neustart Amateurmusik. Die Arbeit zeigt: Gemeinsames Musizieren und Musikhören hat vielfältige positive Auswirkungen auf das gesundheitliche und soziale Wohlergehen einer Gesellschaft. Zusammengefasst werden diese in drei essenziellen Bereichen menschlichen Zusammenlebens – Gesundheit, Bildung und Gemeinschaft:

Musik tut gut: Musik kann Entspannung und Ausgleich für Körper und Geist sein, weckt Erinnerungen und Gefühle und kann wie ein Medikament wirksam werden.

Musizieren bildet: Musizieren fordert das Gehirn in jedem Alter heraus und kann helfen, schneller und besser zu lernen.

Gemeinsames Musizieren verbindet: Gemeinsames Musizieren ist eine komplexe gemeinschaftliche Koordinationsleistung, fördert Gemeinschaft, Empathie und Zusammenhalt und unterstützt bei der Bewältigung von Herausforderungen

Dazu sagt der Bundestagsabgeordnete und BMCO-Präsident Benjamin Strasser: „Gemeinsames Musizieren bringt Menschen zusammen, ermöglicht Verständigung, ist gesundheitsfördernd und ein wesentlicher Zugang zu Bildung. Die Bedingungen für gemeinsames Musizieren zu fördern, ist besonders nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine wichtige Aufgabe.“ Prof. Dr. Stefan Koelsch, Neurowissenschaftler, ergänzt: „Eine Politik, die die musikalische Bildung in der Fläche fördert, kann so auf lange Sicht die Lebensqualität einer Gesellschaft verbessern.“

Alle Musikensembles sind aufgerufen, sich an der Kampagne zu beteiligen. Dazu werden über eine digitale Plattform Texte, Impulse und Grafiken bereitgestellt, um für das Amateurmusizieren zu werben. Ziel der Kampagne „Die 3 Plus“ ist, Vereinen und Verbänden Argumentationsgrundlagen für ihre Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit gegenüber Politik, Musikschulen und Schulen an die Hand zu geben. Mit dem Start der Kampagne werden die Inhalte in einer konzertierten Aktion bis 30. Oktober online und in den sozialen Medien beworben. Verbände und Vereine sind aufgefordert, die Kampagne zu unterstützen.