In Sigmaringendorf kommt ein Wickeltisch ins Männerklo

Männer, die Babys wickeln? Früher undenkbar. Heute aber irgendwie auch noch. Diese Feststellung hat der Sigmaringendorfer Gemeinderat Mario Schlopschnat beim Straßenfest in Sigmaringendorf gemacht. Als er seinen Sprössling mit einer neuen Windel ausstatten wollte, sei ihm aufgefallen, dass es nur einen Wickeltisch in der Donau-Lauchert-Halle gibt, und zwar in der Damentoilette – wie in nahezu jedem öffentlichen Gebäude. Deshalb regte er in der Sitzung des Gemeinderats an, dass auch in der Männertoilette ein solcher Tisch aufgestellt wird.

Große Zustimmung gab es direkt von Bürgermeister Philip Schwaiger. „Das habe ich selbst letztens erst in Reutlingen erlebt“, rief er erfreut, weil er sich offenbar verstanden fühlte, und berichtete von einer Situation in einem Restaurant, die wie folgt endete: Schwaigers Ehefrau durfte ran – ins Damen-WC wollte er mit dem Sohnemann nur ungerne hineinplatzen. Entsprechend gab es grünes Licht für Schlopschnats Vorschlag. Ob das heißt, dass in Zukunft auch mehr Männer wickeln? Wer weiß. Aber Ausreden haben sie dann zumindest keine mehr.