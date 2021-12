Warum hat die Bertholdschule keine ausreichenden Brandschutzmaßnahmen?

Es muss der Alptraum eines jeden Erziehungsberechtigten gewesen sein: Am Dienstag, 23. November, brach ein Feuer auf der Mädchentoilette der Bertholdschule aus. Aber weder Rauchmelder noch Brandmeldeanlage konnten die Schüler warnen, denn: die Bertholdschule verfügt über diese Brandschutzmaßnahmen gar nicht. Der Schulleiter Stefan Schülli musste von Klassenzimmer zu Klassenzimmer rennen, um Schüler und Lehrkräfte zu alarmieren – über eine Lautsprecheranlage verfügt die Schule ebenfalls nicht. Dadurch, dass das Feuer frühzeitig erkannt wurde, konnte Schlimmeres verhindert werden. Dennoch lag eine Schülerin mit einer Rauchvergiftung im Krankenhaus. Es hätten sich aufgrund der fehlenden Brandschutzmaßnahmen viel dramatischere Szenen abspielen können – und das, obwohl Schülli, der seit dreieinhalb Jahren Schulleiter der Bertholdschule ist, sowie schon sein Vorgänger, mehrfach bei der Stadt die fehlenden Sicherheitsvorkehrungen angemerkt haben.

Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wie sie die fehlenden Brandschutzmaßnahmen an der Bertholdschule rechtfertigt – und was sie aus dem Brand für Konsequenzen gezogen hat. Auch Tino Berthold, Gesamtelternbeirat (GEB) der städtischen Schulen spricht mit unserer Redaktion über den Brand.

„Das Thema Brandschutz an Schulen ist bei uns ein Dauerthema, denn es steht schon seit vielen Jahren und auch in den kommenden Jahren in unserem Fokus“, sagt Pressesprecherin Oxana Brunner auf Anfrage. Jedes Jahr würden für den Brandschutz an Schulen große Summen im Haushalt stehen, die notwendigen Maßnahmen würden Jahr für Jahr abgearbeitet werden. Aber: „Das geht bei den vielen Gebäuden die wir betreuen, nur nacheinander und nicht gleichzeitig und nicht überall gleichzeitig.“ Die Stadt investiere jedes Jahr und setze jedes Jahr Brandschutzmaßnahmen um. „Dabei müssen zwangsläufig Prioritäten gesetzt werden“, sagt Brunner. Allerdings, so Berthold, habe der GEB in diesem Zusammenhang die Jahre über in Sitzungen immer wieder eine Prioritätenliste angefordert – bis heute ist diese noch nicht gekommen. „Die Stadt hatte nie ein richtiges Konzept zur Sanierung von Schulen.“ Was ist zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen an Villinger Schulen bereits geschehen? Unter anderem seien laut der Pressesprecherin folgende Schulen ertüchtigt worden: an der Karl-Brachat-Realschule Haus eins, Haus drei und vier seien provisorisch hergerichtet, das Gymnasium am Deutenberg, das Gymnasium am Hoptbühl, die Steppachschule, die Friedensschule, die Südstadtschule, die Bickebergschule sowie die Schule Weigheim. Berthold: „Wenn man als Elternbeirat einer Schule massiv schreit und mit Nachdruck auf seinem Anliegen beharrt, dann passiert was.“ Er möchte die Elternbeiräte dazu ermutigen, Missstände zu bemängeln und nachzufragen, damit Lösungen in die Wege geleitet werden können.

Die Durchsetzung der Maßnahmen an der Bertholdschule stehen noch im Fokus der Stadt. „In der Bertholdschule gab es vor längerer Zeit eine Begehung hinsichtlich des Brandschutzes“, so die Pressesprecherin. „Danach konnten ein paar kleinere Maßnahmen direkt und zeitnah umgesetzt werden, andere, größere Maßnahmen mussten geplant werden.“

Und was wird an der Bertholdschule gerade umgesetzt? Die Brand-Warn-Anlage werde gerade installiert, die Halter der Rauchwarnmelder seien installiert; die Melder selbst konnten aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht angebracht werden. „Sobald sie da sind, werden sie installiert“, sagt Brunner. "Die elektrische Lautsprecheranlage (ELA) steht schon in der Schule und wird zeitnah, also im Dezember, installiert.“ Berthold zeigt in diesem Punkt Verständnis für die Stadt: „Wegen dem Fachkräftemangel ist es schwierig, Menschen zu finden, die sie installieren. Das geht nicht von heute auf morgen“. Die alte ELA war defekt gewesen und habe einen Brummton erzeugt. „Aufgrund ihres Alters konnte sie nicht mehr repariert werden. Es handelt sich also um eine Ersatzbeschaffung“, sagt Brunner.

Die Stadt hat allerdings noch viel vor: Für die Maßnahmen im Obergeschoss stehen im Jahr 2022 200 000 Euro im Haushaltsplan und im Jahr 2023 44 400 Euro. Mit diesem Geld soll der zweite Rettungsweg installiert werden. Früher, so der Sprecher des GEB, sei das Budget der Stadt für Schulen recht klein gehalten worden. „Die letzten Jahre hat sich das verbessert und Gelder wurden bewilligt, es hapert jetzt aber an der Umsetzung.“

„Das Fundament für die Fluchttreppe steht bereits, der Auftrag für die Fluchttreppe ist vergeben“, berichtet Brunner von den momentanen Maßnahmen an der Bertholdschule. „Es müssen Kurzschlusstüren installiert werden, die die Klassenzimmer verbinden. Hierfür müssen unter anderem Wände versetzt werden, Brandschutzdecken und auch neue Fenster installiert werden“, sagt die Pressesprecherin. Das seien sehr umfangreiche Arbeiten, die geplant werden mussten. „Es handelt sich beim Umfang und Aufwand der Maßnahmen beinahe um eine Generalsanierung.“ Auch weiterhin habe die Stadt viel zu tun. In den Folgejahren stehen der Schulverbund am Deutenberg, Schule Tannheim, die Schule Marbach, die Klosterringschule, die Karl-Brachat-Realschule, die Bertholdschule (weitere Maßnahmen), das Romäusgymnasium und die Goldenbühlschule auf der Agenda der Stadt. Brunner: „Sie sehen, der Brandschutz ist eines unserer absoluten Schwerpunkt-Themen, mit denen wir uns massiv beschäftigen!“

Gelder, Fachkräftemangel, fehlendes Material – dies sind Begründungen, warum Brandschutzmaßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten. Allerdings, so Berthold, „hat die Stadt an der Bertholdschule vieles versäumt. Manchmal kommt sie erst in die Gänge, wenn etwas passiert.“ Bei dem Brand vor zwei Wochen „hatten die Kinder und die Lehrer Glück“.