Warum gibt es in Deutschland keinen König?

Warum haben wir in Deutschland keinen König? Wer ist der Herrscher im Schloss von Langenargen? Aber wir haben doch so eine Art Königin? Könnte dies vielleicht Angela Merkel sein oder ein König namens Olaf Scholz?

Diesen und anderen Fragen gingen 180 Grundschüler der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule aus Langenargen auf den Grund. In einem Schüler-Beteiligungsprojekt erklärten Simone Laudon vom BBQ aus dem Projekt „Demokratie leben!“ und Daniel Lenz als Jugendbeauftragter Langenargen die Begrifflichkeiten und warum es so wichtig ist, dass auch die Stimme und Meinung der jüngsten Bürgerinnen und Bürger aus Langenargen, Bierkeller und Oberdorf gehört werden.

Zur Vorbereitung auf das Beteiligungsformat konnten die jungen Menschen als Fotodetektive in Langenargen und Umgebung ihre Lieblingsplätze, aber auch Orte die Angst machen, fotografieren. So wurden Spielplätze, Strandbereiche oder gar Ladengeschäfte als „schöne“ Orte in ihrer Heimatstadt abgelichtet.

Die Kinder der ersten und zweiten Klasse konnten in einer Malaktion ihre Lieblingsorte benennen und was sie verändern wollen in ihrer Heimat. So wurde ein Hausaufgabenroboter kreiert oder eine Rennstrecke für ferngelenkte Autos als Wunsch gemalt. Aber auch Themen, die sie sehr beschäftigten, wurden bebildert. So würden sie gerne Corona abschaffen oder noch ein zusätzliches Spielgerät auf dem Schulgelände installieren lassen.

Die Schülerschaft der dritten und vierten Klasse beschäftigten sich mit den Themen: welche Spielplätze sind toll oder auch nicht, das Essen in der Mensa, das Lebensumfeld in Langenargen und welche Orte werden gemieden. Sie konnten ihre Flops und Tops auf Kärtchen sammeln und ihre Rückmeldung geben.

Die Ergebnisse wurden anschließend in der Grundschule in einer Ausstellung aufbereitet und im Eingangsbereich der Schule ausgehängt. Als nächsten Schritt werden die Ergebnisse den politischen Verantwortlichen aus Langenargen übergeben. Am internationalen Kindertag werden die Kleinen nachhaken, was daraus verwirklicht wurde.

Das Projekt „Demokratie leben!“ wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Familie und Jugend sowie vom Landratsamt Bodenseekreis getragen. Ziel ist es, die Kinder- und Jugendbeteiligung in den Gemeinden zu stärken und ihnen eine Stimme zu geben. Dieses Grundschulprojekt gilt als Pilotprojekt im Bodenseekreis und wurde zusammen mit dem Jugendreferent Daniel Lenz erprobt.