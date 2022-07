Warum es im Kreis Ravensburg keine Abtreibungen gibt

Selbst wenn eine Frau vergewaltigt wurde, kann sie im Kreis Ravensburg nicht abtreiben. Seit vielen Jahren gibt es keinen niedergelassenen Gynäkologen und keine Klinik in der Umgebung, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Ein Skandal, findet die Ravensburger SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt. Sie fordert, dass nach dem Paragrafen 219a auch der Paragraf 218 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden müsste.

Paragraf 219a verbot es bislang Ärztinnen und Ärzten, „Werbung“ für Abbrüche zu machen, etwa auf ihrer Homepage oder auf Veranstaltungen. Diese „Werbung“ schloss auch sachliche Informationen ein, etwa über verschiedene Arten von Abtreibungsmethoden: absaugen, ausschaben oder die Einnahme des Medikaments „Mifegyne“, die bei sehr frühen Abbrüchen bis zur neunten Woche möglich ist.

Mediziner fürchten Anfeindungen von Abtreibungsgegnern

Aber nicht nur deshalb scheuten offenbar viele Mediziner diese Art von Eingriff. Schließlich möchte niemand einen Aufruhr von militanten Abtreibungsgegnern oder gar Demonstrationen vor der eigenen Praxis auslösen, wie es sie beispielsweise in den USA häufig gibt. Bei der Oberschwabenklinik (OSK), die bis 2005 gemeinsam vom Landkreis, der Stadt Ravensburg und den Franziskanerinnen von Reute getragen wurde, lag der Grund in der Satzung, die aus Rücksicht auf die katholischen Anteilseigner einen „umfassenden Lebensschutz“ verankert hatte. Nach dem Rückzug der Schwestern hat sich daran bislang nichts geändert.

„Das Ansinnen, in der Frage umzudenken, wurde allerdings an uns herangetragen“, sagt OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Auch mit dem Hinweis darauf, dass Frauen hier keine andere Möglichkeit hätten und teilweise weite Wege zurücklegen müssten.“ Es sei aber noch keine Entscheidung darüber gefallen.

Entsetzt über lange Wege

„Ich war entsetzt, als ich gehört habe, was für lange Wege Frauen in dieser belastenden Situation zurücklegen müssen“, sagt SPD-Politikerin Engelhardt, die im Gesundheitsausschusses des Bundestags sitzt. Bei Recherchen fand sie dann heraus, dass es in München einen 70-jährigen Gynäkologen gibt, der auch Frauen aus dem Kreis Ravensburg und dem Bodenseekreis hilft. Er könne nicht aufhören zu praktizieren, weil das Erlernen des Eingriffs in der universitären Ausbildung keine Pflicht sei – selbst bei Gynäkologen nicht. „Das muss dringend geändert werden, sonst grenzt das meines Erachtens an unterlassene Hilfeleistung“, meint Engelhardt.

Eine Nachfrage bei der örtlichen Beratungsstelle am Grünen Turm, die von Profamilia betrieben wird, bestätigt Engelhardts Eindruck, dass den abtreibungswilligen Frauen aus der Region das Leben nicht leicht gemacht wird. „Die Versorgungslage ist tatsächlich nicht so gut“, sagt Naomi Redmann, die die Beratungsstelle leitet. In den Kreisen Ravensburg und Biberach gebe es gar keine Möglichkeit abzutreiben, im Bodenseekreis eine, die aber kaum Kapazitäten für Frauen aus anderen Landkreisen habe. „Die Betroffenen können ja keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen“, erklärt sie die teils weiten Anfahrtswege. „Wir vermitteln nach Wunsch Adressen bis in die Landeshauptstadt.“ Die Frauen müssten sich dann durchtelefonieren.

Caritas darf keine Scheine ausstellen

Zunächst aber steht die individuelle Beratung im Vordergrund, die anders als bei manchen kirchlichen Stellen völlig ergebnisoffen sei. Die Caritas etwa dürfe keine Beratungsscheine ausstellen, weshalb die meisten Schwangeren, die sich mit dem Gedanken eines Abbruchs tragen, zur Beratungsstelle Grüner Turm kämen. Dort würden die Frauen weder gedrängt, das Kind zu behalten, noch es abzutreiben. „Wir ermutigen, erläutern die Rechtslage und machen auf das Hilfesystem aufmerksam, sollten sich die Frauen für das Kind entscheiden.“

300 Frauen jährlich werden von Profamilia in Ravensburg betreut, davon nehmen fast alle den Schein mit, und sei es nur zur Sicherheit, sich die Option eines Abbruchs offenzuhalten.

Wie viele ihn dann tatsächlich brauchen, erfassen wir nicht statistisch. Das müssen die Frauen uns auch nicht sagen.

Aus ihrer jahrelangen Erfahrung weiß Redmann jedoch, dass sich keine Frau den Entschluss leicht macht. „Sie sind sich darüber bewusst, dass es eine sehr weit reichende Entscheidung ist.“

Ein Großteil hat schon Kinder

Deutschlandweit seien 40 Prozent der Frauen, die abtreiben, schon Mutter. „Sie wurden ungeplant wieder schwanger und überlegen sich, ob es nicht ihre Ressourcen übersteigt, ein weiteres Kind zur Welt zu bringen und gut dafür sorgen zu können“, sagt Redmann. Ein weiterer häufiger Grund sei eine unsichere Partnerschaft oder das Lebensalter: Wenn eine junge Frau etwa noch zur Schule gehe oder in der Ausbildung sei.

In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der jährlichen Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland deutlich zurückgegangen – von knapp 135.000 im Jahr 2001 auf knapp 95.000 im Jahr 2021. Zum Vergleich: Die Zahl der Geburten stieg zur gleichen Zeit von 735.000 auf 795.000. Trotz des relativ liberalen Abtreibungsrechts entscheiden sich also heute mehr Frauen für ein Baby also noch vor zwei Jahrzehnten. Für die SPD-Abgeordnete Engelhardt ist die Rechtsgrundlage aber längst nicht liberal genug, denn die betroffenen Frauen würden vor dem Gesetz weiterhin rechtswidrig handeln, wenngleich sie straffrei ausgingen: „Der Paragraf 218“, sagt sie, „hat im Strafgesetzbuch nichts mehr verloren.“